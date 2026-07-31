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Cómo sigue la Copa Sudamericana tras la clasificación de Boca a octavos de final

Boca consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y se sumó a otros equipos argentinos en esta instancia

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Boca irá contra Recoleta de Paraguay.

Boca irá contra Recoleta de Paraguay.

Boca consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana este jueves, luego de ganarle por penales a O'Higgins de Chile, por lo que se sumó a otros equipos argentinos en esta instancia, y el rival será Recoleta de Paraguay, que dio una de las grandes sorpresas en la fase de grupos al eliminar a San Lorenzo gracias a un histórico triunfo en condición de visitante.

El otro equipo argentino que superó los playoffs de la Copa Sudamericana fue Tigre, que hizo historia al eliminar al siempre complicado Nacional de Uruguay con un global de 4-2.

Boca pasó por penales en la Copa Sudamericana.

Boca pasó por penales en la Copa Sudamericana.

Su próximo desafío será Montevideo City Torque de Uruguay, por lo que el “Matador de Victoria” tendrá una gran oportunidad para seguir avanzando en el segundo torneo de clubes más importante de América.

El único equipo argentino que quedó eliminado en los playoffs fue Lanús, que protagonizó un papelón luego de caer 4-0 contra Cienciano de Perú tras haber ganado 2-0 en la ida.

Por otra parte, River fue el único equipo argentino que consiguió la clasificación directa a los octavos de final, debido a que terminó primero en el Grupo H sin mayores inconvenientes, y se enfrentará con Independiente Santa Fe de Colombia.

Los octavos de final de la Copa Sudamericana contarán con la participación de 3 equipos argentinos, 2 paraguayos, un boliviano, un uruguayo, un colombiano, un ecuatoriano, un peruano y 6 representantes brasileños.

Así se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana

Partidos de ida

Martes 11/8

  • 19 Boca vs. Recoleta
  • 21.30 Bolívar vs San Pablo

Miércoles 12/8

  • 19 Bragantino vs. Atlético Mineiro
  • 19 Tigre vs. Montevideo City Torque
  • 21.30 Independiente Santa Fe vs. River

Jueves 13/8

  • 19 Vasco da Gama vs. Olimpia
  • 19 Santos vs. Macará
  • 21.30 Cienciano vs. Botafogo

Partidos de vuelta

Martes 18/8

  • 19 Recoleta vs Boca
  • 21.30 San Pablo vs Bolívar

Miércoles 19/8

  • 19 Atlético Mineiro vs Bragantino
  • 21.30 Montevideo City Torque vs Tigre
  • 21.30 River vs Independiente Santa Fe

Jueves 20/8

  • 19 Olimpia vs Vasco da Gama
  • 19 Macará vs Santos
  • 21.30 Botafogo vs Cienciano

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