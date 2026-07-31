Cómo sigue la Copa Sudamericana tras la clasificación de Boca a octavos de final

El único equipo argentino que quedó eliminado en los playoffs fue Lanús, que protagonizó un papelón luego de caer 4-0 contra Cienciano de Perú tras haber ganado 2-0 en la ida.
Por otra parte, River fue el único equipo argentino que consiguió la clasificación directa a los octavos de final, debido a que terminó primero en el Grupo H sin mayores inconvenientes, y se enfrentará con Independiente Santa Fe de Colombia.
Los octavos de final de la Copa Sudamericana contarán con la participación de 3 equipos argentinos, 2 paraguayos, un boliviano, un uruguayo, un colombiano, un ecuatoriano, un peruano y 6 representantes brasileños.
Así se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana
Partidos de ida
Martes 11/8
- 19 Boca vs. Recoleta
- 21.30 Bolívar vs San Pablo
Miércoles 12/8
- 19 Bragantino vs. Atlético Mineiro
- 19 Tigre vs. Montevideo City Torque
- 21.30 Independiente Santa Fe vs. River
Jueves 13/8
- 19 Vasco da Gama vs. Olimpia
- 19 Santos vs. Macará
- 21.30 Cienciano vs. Botafogo
Partidos de vuelta
Martes 18/8
- 19 Recoleta vs Boca
- 21.30 San Pablo vs Bolívar
Miércoles 19/8
- 19 Atlético Mineiro vs Bragantino
- 21.30 Montevideo City Torque vs Tigre
- 21.30 River vs Independiente Santa Fe
Jueves 20/8
- 19 Olimpia vs Vasco da Gama
- 19 Macará vs Santos
- 21.30 Botafogo vs Cienciano