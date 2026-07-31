Cómo sigue la Copa Sudamericana tras la clasificación de Boca a octavos de final

El único equipo argentino que quedó eliminado en los playoffs fue Lanús, que protagonizó un papelón luego de caer 4-0 contra Cienciano de Perú tras haber ganado 2-0 en la ida.

Por otra parte, River fue el único equipo argentino que consiguió la clasificación directa a los octavos de final, debido a que terminó primero en el Grupo H sin mayores inconvenientes, y se enfrentará con Independiente Santa Fe de Colombia.

Los octavos de final de la Copa Sudamericana contarán con la participación de 3 equipos argentinos, 2 paraguayos, un boliviano, un uruguayo, un colombiano, un ecuatoriano, un peruano y 6 representantes brasileños.

Así se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana

Partidos de ida

Martes 11/8

19 Boca vs. Recoleta

21.30 Bolívar vs San Pablo

Miércoles 12/8

19 Bragantino vs. Atlético Mineiro

19 Tigre vs. Montevideo City Torque

21.30 Independiente Santa Fe vs. River

Jueves 13/8

19 Vasco da Gama vs. Olimpia

19 Santos vs. Macará

21.30 Cienciano vs. Botafogo

Partidos de vuelta

Martes 18/8

19 Recoleta vs Boca

21.30 San Pablo vs Bolívar

Miércoles 19/8

19 Atlético Mineiro vs Bragantino

21.30 Montevideo City Torque vs Tigre

21.30 River vs Independiente Santa Fe

Jueves 20/8