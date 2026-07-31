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"Primero el fútbol": el contundente mensaje de Conmebol en medio del escándalo

El proyecto Forward Enterprise desató un terremoto dirigencial sin precedentes. Conmebol exigió respuestas antes de definir su postura

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Conmebol rompió el silencio en medio del escándalo.

Conmebol rompió el silencio en medio del escándalo.

Tras la finalización del Mundial 2026, el fútbol ingresó en zona de máxima turbulencia. La iniciativa FIFA Forward Enterprise desató la furia de la UEFA, que amenaza con congelar su participación en torneos internacionales, un contundente rechazo al que ya sumaron su apoyo tanto Concacaf como la AFC.

En este contexto, la Conmebol se rompió su silencio con un comunicado oficial. Con el lema "Primero está el fútbol", el organismo sudamericano confirmó que mantendrá la prudencia y exigió precisiones técnicas a la FIFA antes de dar a conocer su postura.

El comunicado de Conmebol

Primero está el fútbol.

La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo.

Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

El fútbol siempre está primero.

Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.

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