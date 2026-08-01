Encontraron jeringas y sangre junto a una ciclovía y una clínica odontológica quedó en la mira

La Municipalidad de Las Heras detectó un importante cúmulo de residuos patogénicos abandonados en las inmediaciones de una ciclovía, en la rotonda de El Challao, y dio intervención al Ministerio de Salud, que activó el protocolo correspondiente para evitar riesgos sanitarios.
Entre los elementos hallados había sangre, fluidos biológicos, jeringas y otros materiales utilizados en prácticas médicas. Personal municipal realizó la recolección inicial del lugar y labró un acta por ensuciar la vía pública.
Dentro de los residuos también aparecieron recetas pertenecientes a un centro odontológico de Godoy Cruz, lo que permitió orientar la investigación.
Tras ser notificado, el Ministerio de Salud envió inspectores al lugar, tomó muestras, colocó los residuos en los contenedores especiales para material patogénico y los trasladó al hospital Lagomaggiore para su correcta disposición final.
La inspección detectó un permiso vencido
A partir de la documentación encontrada, inspectores sanitarios realizaron un control en una clínica vinculada a la investigación.
Según pudo saber Diario UNO, durante la inspección constataron que el establecimiento no tenía en regla el registro para generadores y gestión interna de residuos patogénicos.
No obstante, desde el Ministerio de Salud evitaron brindar confirmaciones oficiales sobre la investigación, que se encuentra en curso.
Qué sanciones prevé la ley para el mal manejo de residuos patogénicos
El tratamiento de residuos patogénicos en Mendoza está regulado por la Ley Provincial 7.168 de Residuos Patogénicos y Farmacéuticos y su reglamentación.
La normativa establece sanciones para quienes incumplan las obligaciones vinculadas con la generación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de estos residuos.
Entre las penalidades previstas figuran:
- Multas económicas, cuyos montos se actualizan mediante la Ley Impositiva provincial.
- Clausura temporaria, de hasta seis meses, o definitiva del establecimiento.
- Suspensión o caducidad de la habilitación para operar en el servicio de tratamiento y transporte de residuos patogénicos.
- Responsabilidad penal y civil cuando la conducta ponga en riesgo la salud pública o el ambiente, con intervención de la Justicia.
En pocas palabras
- Residuos patogénicos: hallaron jeringas y sangre cerca de una ciclovía en Las Heras, interviniendo el Ministerio de Salud.
- Irregularidad detectada: una clínica odontológica quedó bajo investigación al encontrarse que su permiso para gestionar residuos patogénicos estaba vencido.
- Sanciones: la ley provincial prevé multas, clausura y responsabilidad penal/civil por el mal manejo de residuos patogénicos.