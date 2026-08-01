Encontraron jeringas y sangre junto a una ciclovía y una clínica odontológica quedó en la mira

Un centro odontológico quedó en el centro de la investigación. Salud advierte que el caso es complejo.

Tras ser notificado, el Ministerio de Salud envió inspectores al lugar, tomó muestras, colocó los residuos en los contenedores especiales para material patogénico y los trasladó al hospital Lagomaggiore para su correcta disposición final.

La inspección detectó un permiso vencido

A partir de la documentación encontrada, inspectores sanitarios realizaron un control en una clínica vinculada a la investigación.

Según pudo saber Diario UNO, durante la inspección constataron que el establecimiento no tenía en regla el registro para generadores y gestión interna de residuos patogénicos.

No obstante, desde el Ministerio de Salud evitaron brindar confirmaciones oficiales sobre la investigación, que se encuentra en curso.

Qué sanciones prevé la ley para el mal manejo de residuos patogénicos

El tratamiento de residuos patogénicos en Mendoza está regulado por la Ley Provincial 7.168 de Residuos Patogénicos y Farmacéuticos y su reglamentación.

La normativa establece sanciones para quienes incumplan las obligaciones vinculadas con la generación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de estos residuos.

Entre las penalidades previstas figuran: