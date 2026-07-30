El hábito matutino que dura tan solo 10 minutos y con el cual podrás arrancar el día de mejor humor

¿Qué pequeño y sencillo hábito matutino puede ayudarnos a cambiar y mejorar el humor?

Este microhábito se basa en crear una "pausa consciente" antes de entrar en el flujo de exigencias externas. El secreto está en elegir una actividad ligera pero estimulante al mismo tiempo, la cual puede desactivar la respuesta de estrés del cuerpo y promueva la liberación de endorfinas y dopamina.

Entre las alternativas más efectivas que se pueden realizar en este lapso se encuentran: