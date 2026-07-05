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Primera Nacional

Números que preocupan: la mala racha de Godoy Cruz como visitante en la Primera Nacional

Comenzó la segunda rueda de la Primera Nacional y la tendencia se mantiene: Godoy Cruz no juega bien y no puede ganar fuera de Mendoza

Por UNO
Godoy Cruz necesita romper la mala racha,

Godoy Cruz necesita romper la mala racha,

Pasó el receso, breve, comenzó la segunda rueda de la Primera Nacional y la tendencia se mantiene: Godoy Cruz no juega bien y no puede ganar fuera de Mendoza.

El Tomba perdió en su visita a Ciudad de Bolívar (3-1), sufrió su 5ta derrota consecutiva en condición de visitante y está fuera de la zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

La campaña del equipo que ahora dirige Pablo De Muner indica 6 triunfos, 7 empates y 6 derrotas, 19 goles a favor, 17 en contra y 25 puntos que le permiten ocupar el 9no puesto debajo de Ferro (37), Deportivo Morón (34), Ciudad de Bolívar (30), Los Andes, Colón. Almirante Brown (29), Deportivo Madryn (28 y un partido menos) y Estudiantes de Caseros (27).

Más abajo aparecen San Miguel (24 y un partido menos), Defensores de Belgrano (23) y Racing de Córdoba (21).

El mal momento de Godoy Cruz

Con la derrota de este sábado Godoy Cruz completará un mes sin victorias ya que le ganó el 7 de junio, en el Gambarte, a Mitre (2-1) y luego perdió con Almirante Brown (1-0), Central Norte (1-0) y ahora en Bolívar (3-1).

En cuanto a la campaña de visitante los números son lapidarios ya que solo le ganó al Deportivo Maipú (1-0), en el Malvinas (cancha neutral), su registro indica que cuando salió de Mendoza perdió los otros 6 encuentros y empató 3 y no suma puntos fuera de casa desde que empató con Colón (0-0) el 26 de abril.

Lo que viene para Godoy Cruz

  • vs. Defensores de Belgrano (L)
  • vs. Deportivo Madryn (V)
  • vs Central Norte (L)
  • vs. Ferro (V)

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