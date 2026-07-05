Números que preocupan: la mala racha de Godoy Cruz como visitante en la Primera Nacional

Pasó el receso, breve, comenzó la segunda rueda de la Primera Nacional y la tendencia se mantiene: Godoy Cruz no juega bien y no puede ganar fuera de Mendoza.
Comenzó la segunda rueda de la Primera Nacional y la tendencia se mantiene: Godoy Cruz no juega bien y no puede ganar fuera de Mendoza
Pasó el receso, breve, comenzó la segunda rueda de la Primera Nacional y la tendencia se mantiene: Godoy Cruz no juega bien y no puede ganar fuera de Mendoza.
El Tomba perdió en su visita a Ciudad de Bolívar (3-1), sufrió su 5ta derrota consecutiva en condición de visitante y está fuera de la zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.
La campaña del equipo que ahora dirige Pablo De Muner indica 6 triunfos, 7 empates y 6 derrotas, 19 goles a favor, 17 en contra y 25 puntos que le permiten ocupar el 9no puesto debajo de Ferro (37), Deportivo Morón (34), Ciudad de Bolívar (30), Los Andes, Colón. Almirante Brown (29), Deportivo Madryn (28 y un partido menos) y Estudiantes de Caseros (27).
Más abajo aparecen San Miguel (24 y un partido menos), Defensores de Belgrano (23) y Racing de Córdoba (21).
Con la derrota de este sábado Godoy Cruz completará un mes sin victorias ya que le ganó el 7 de junio, en el Gambarte, a Mitre (2-1) y luego perdió con Almirante Brown (1-0), Central Norte (1-0) y ahora en Bolívar (3-1).
En cuanto a la campaña de visitante los números son lapidarios ya que solo le ganó al Deportivo Maipú (1-0), en el Malvinas (cancha neutral), su registro indica que cuando salió de Mendoza perdió los otros 6 encuentros y empató 3 y no suma puntos fuera de casa desde que empató con Colón (0-0) el 26 de abril.