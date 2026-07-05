Números que preocupan: la mala racha de Godoy Cruz como visitante en la Primera Nacional

Más abajo aparecen San Miguel (24 y un partido menos), Defensores de Belgrano (23) y Racing de Córdoba (21).

El mal momento de Godoy Cruz

Con la derrota de este sábado Godoy Cruz completará un mes sin victorias ya que le ganó el 7 de junio, en el Gambarte, a Mitre (2-1) y luego perdió con Almirante Brown (1-0), Central Norte (1-0) y ahora en Bolívar (3-1).

En cuanto a la campaña de visitante los números son lapidarios ya que solo le ganó al Deportivo Maipú (1-0), en el Malvinas (cancha neutral), su registro indica que cuando salió de Mendoza perdió los otros 6 encuentros y empató 3 y no suma puntos fuera de casa desde que empató con Colón (0-0) el 26 de abril.

Lo que viene para Godoy Cruz