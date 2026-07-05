Se pudrió todo con Colapinto y Gasly: "¿Qué carajo está haciendo?"

Totalmente enfurecido por la situación sobre el asfalto, el argentino se comunicó inmediatamente con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, y exclamó de forma tajante: "¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me cerró".

Los explosivos audios entre Colapinto y su ingeniero de pista

Franco Colapinto volvió a superar a su compñaero de equipo.

Totalmente enfurecido por la situación sobre el asfalto, el argentino se comunicó inmediatamente con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, y exclamó de forma tajante: "¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me cerró".

Frente al comprensible enojo de su conducido, el asistente técnico de Alpine intentó enfriar los ánimos desde los boxes para que el piloto no perdiera el foco en medio del pelotón. Con tono conciliador, Barlow le respondió a través de los auriculares buscando calma para las vueltas venideras: "Vamos, cabeza abajo acá. Ok, amigo, estaba apretado contra vos".

Sin embargo, la indignación de Colapinto se mantuvo a flor de piel por la maniobra que arruinó momentáneamente su tracción, por lo que lanzó una última queja rotunda al afirmar: "¡Es inaceptable!".

Ante esto, la orden desde los boxes fue definitiva para dar vuelta la página de inmediato: "Concentrémonos en nosotros y en pasar a Hülkenberg", sentenció Barlow para dar por cerrado el tenso cruce.

Franco Colapinto volvió a superar a su compñaero de equipo.

Franco Colapinto explotó contra su compañero

La discusión a través de la frecuencia interna continuó por unos instantes más, mientras Barlow ponía su empeño en redireccionar las energías de su piloto hacia los objetivos deportivos del fin de semana. El ingeniero de pista procuró zanjar la polémica del incidente expresando en la radio: "Ok amigo. Concentrémonos acá. No hay nada que podamos hacer con eso".

Sin embargo, la indignación de Colapinto se mantuvo a flor de piel por la maniobra que arruinó momentáneamente su tracción, por lo que lanzó una última queja rotunda al afirmar: "¡Es inaceptable!".

Ante esto, la orden desde los boxes fue definitiva para dar vuelta la página de inmediato: "Concentrémonos en nosotros y en pasar a Hülkenberg", sentenció Barlow para dar por cerrado el tenso cruce.