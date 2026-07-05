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Alpine está en llamas

Se pudrió todo con Colapinto y Gasly: "¿Qué carajo está haciendo?"

Franco Colapinto casi choca con Pierre Gasly en la largada por culpa del francés quien decidió encerrar al argentino

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Colapinto se enojó con su compañero de Alpine.

Colapinto se enojó con su compañero de Alpine.

La espectacular actuación de Franco Colapinto en el legendario circuito de Silverstone dejó un saldo sumamente positivo tras escalar diez posiciones y meterse en la zona de puntos. Sin embargo, no todo fue celebración para el piloto argentino en el Gran Premio de Gran Bretaña.

En los momentos iniciales de la prueba estuvieron marcados por una fuerte tensión interna dentro del garaje de la escudería Alpine.

Franco Colapinto se enoj&oacute; con el piloto franc&eacute;s.

Franco Colapinto se enojó con el piloto francés.

Al verse encerrado de manera brusca por el monoplaza del piloto francés, el oriundo de Pilar no ocultó su indignación ante el peligro inminente de un accidente entre ambos coches.

Totalmente enfurecido por la situación sobre el asfalto, el argentino se comunicó inmediatamente con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, y exclamó de forma tajante: "¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me cerró".

Los explosivos audios entre Colapinto y su ingeniero de pista

Franco Colapinto volvi&oacute; a superar a su comp&ntilde;aero de equipo.

Franco Colapinto volvió a superar a su compñaero de equipo.

Totalmente enfurecido por la situación sobre el asfalto, el argentino se comunicó inmediatamente con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, y exclamó de forma tajante: "¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me cerró".

Frente al comprensible enojo de su conducido, el asistente técnico de Alpine intentó enfriar los ánimos desde los boxes para que el piloto no perdiera el foco en medio del pelotón. Con tono conciliador, Barlow le respondió a través de los auriculares buscando calma para las vueltas venideras: "Vamos, cabeza abajo acá. Ok, amigo, estaba apretado contra vos".

Sin embargo, la indignación de Colapinto se mantuvo a flor de piel por la maniobra que arruinó momentáneamente su tracción, por lo que lanzó una última queja rotunda al afirmar: "¡Es inaceptable!".

Ante esto, la orden desde los boxes fue definitiva para dar vuelta la página de inmediato: "Concentrémonos en nosotros y en pasar a Hülkenberg", sentenció Barlow para dar por cerrado el tenso cruce.

Franco Colapinto volvi&oacute; a superar a su comp&ntilde;aero de equipo.

Franco Colapinto volvió a superar a su compñaero de equipo.

Franco Colapinto explotó contra su compañero

La discusión a través de la frecuencia interna continuó por unos instantes más, mientras Barlow ponía su empeño en redireccionar las energías de su piloto hacia los objetivos deportivos del fin de semana. El ingeniero de pista procuró zanjar la polémica del incidente expresando en la radio: "Ok amigo. Concentrémonos acá. No hay nada que podamos hacer con eso".

Sin embargo, la indignación de Colapinto se mantuvo a flor de piel por la maniobra que arruinó momentáneamente su tracción, por lo que lanzó una última queja rotunda al afirmar: "¡Es inaceptable!".

Ante esto, la orden desde los boxes fue definitiva para dar vuelta la página de inmediato: "Concentrémonos en nosotros y en pasar a Hülkenberg", sentenció Barlow para dar por cerrado el tenso cruce.

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