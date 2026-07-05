Cómo hacer un perfume casero con hierbas frescas para aromatizar el hogar

Muchas personas aromatizan el hogar con sahumerios, aromatizantes, velas y más. Imagen creada con Gemini.

El laurel no solo sirve para condimentar salsas, sino que también ayuda a neutralizar olores fuertes. El romero aporta frescura y suele usarse para estimular la memoria, mientras que el tomillo suma una fragancia típica natural que recuerda al campo.

Una combinación de estos ingredientes es suficiente para crear un perfume agradable para cualquier ambiente del hogar, ya sea living, habitaciones o incluso la cocina.

Ingredientes necesarios

Un puñado de hojas de laurel frescas o secas.

Una rama de romero fresco.

Una ramita de tomillo fresco.

500 ml de agua.

Dos cucharadas de alcohol etílico.

Un frasco con pulverizador o un recipiente con varillas difusoras.

Pasos a seguir para preparar el perfume

Primero tienes que colocar el agua en una olla y llevá a fuego medio hasta que esté caliente, sin necesidad de que llegue a hervir. Luego es momento de incorporar las hierbas: el laurel, el romero y el tomillo. Deja que se infusionen durante unos 10 a 15 minutos para que liberen todo su aroma y propiedades naturales.

Una vez transcurrido el tiempo, retira la olla del fuego y deja enfriar completamente la preparación. Este paso es importante para evitar la evaporación de los aceites esenciales de las hierbas.

Puedes optar por un frasco con spray o un recipiente con varillas difusoras. Imagen: Pexels.

Cuando el líquido esté frío, cuela para retirar los restos de plantas y pasá la infusión a un frasco con pulverizador. Si quieres intensificar y prolongar el aroma, agrega la cucharada de alcohol y agita suavemente.

Finalmente, utiliza el perfume casero en ambientes como la sala, el dormitorio o el baño. Puedes aplicarlo varias veces al día para mantener una fragancia fresca y natural en tu hogar.