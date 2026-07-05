Cómo hacer un perfume casero con hierbas frescas para aromatizar el hogar

Llegar a casa y sentir un buen aroma en el ambiente impacta positivamente en el estado de ánimo. Genera sensación de limpieza y orden, además de que ayuda a relajarse después de un largo día. Es por eso, que Diario UNO te enseña una fórmula casera para aprender a preparar un perfume casero para el hogar.
Los aromatizadores elaborados con hierbas naturales se han vuelto una opción cada vez más elegida frente a los ambientadores industriales, ya que son más económicos, ecológicos y permiten personalizar los aromas.
El laurel, el romero y el tomillo son ingredientes muy utilizados para este tipo de preparaciones. Además de su aroma intenso y fresco, se les atribuyen propiedades relajantes y purificantes.
El laurel no solo sirve para condimentar salsas, sino que también ayuda a neutralizar olores fuertes. El romero aporta frescura y suele usarse para estimular la memoria, mientras que el tomillo suma una fragancia típica natural que recuerda al campo.
Una combinación de estos ingredientes es suficiente para crear un perfume agradable para cualquier ambiente del hogar, ya sea living, habitaciones o incluso la cocina.
Ingredientes necesarios
- Un puñado de hojas de laurel frescas o secas.
- Una rama de romero fresco.
- Una ramita de tomillo fresco.
- 500 ml de agua.
- Dos cucharadas de alcohol etílico.
- Un frasco con pulverizador o un recipiente con varillas difusoras.
Pasos a seguir para preparar el perfume
Primero tienes que colocar el agua en una olla y llevá a fuego medio hasta que esté caliente, sin necesidad de que llegue a hervir. Luego es momento de incorporar las hierbas: el laurel, el romero y el tomillo. Deja que se infusionen durante unos 10 a 15 minutos para que liberen todo su aroma y propiedades naturales.
Una vez transcurrido el tiempo, retira la olla del fuego y deja enfriar completamente la preparación. Este paso es importante para evitar la evaporación de los aceites esenciales de las hierbas.
Cuando el líquido esté frío, cuela para retirar los restos de plantas y pasá la infusión a un frasco con pulverizador. Si quieres intensificar y prolongar el aroma, agrega la cucharada de alcohol y agita suavemente.
Finalmente, utiliza el perfume casero en ambientes como la sala, el dormitorio o el baño. Puedes aplicarlo varias veces al día para mantener una fragancia fresca y natural en tu hogar.