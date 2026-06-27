Cómo preparar un perfume casero floral para que el hogar huela siempre fresco

Si bien existen sahumerios, ambientadores de spray, y difusores eléctricos, también hay opciones más naturales para perfumar el hogar. Lo único que tienes que hacer es aprender a preparar aromatizantes con ingredientes que tienes en casa.
La elección del aroma depende de ti, pero hay ciertos ingredientes que son más duraderos que otros, más relajantes, intensos o frescos. Por ejemplo, los cítricos son buenos para elaborar fórmulas caseras porque tienen una mayor permanencia en el agua perfumada.
Aromatizador casero para el hogar
- 500 ml de agua destilada.
- Flores secas de lavanda.
- 20 gotas de aceite esencial de lavanda.
- 10 gotas de aceite esencial de jazmín.
- Unas gotas de extracto de vainilla.
- Dos cucharadas de alcohol etílico.
- Una botella con atomizador.
Comienza calentando el agua hasta que alcance el punto de ebullición. Retira del fuego y agrega las flores secas de lavanda (también puedes agregar flores de jazmín). Deja reposar la preparación durante 20 minutos para que la planta libere su aroma y propiedades.
Cuando la infusión se haya enfriado, cuela para retirar los restos de flores. Después, incorpora el alcohol y mezcla bien. Este ingrediente ayudará a conservar el perfume por más tiempo y favorecerá la dispersión del aroma en el ambiente.
Añade unas gotas de aceite esencial de lavanda, el extracto de vainilla, si deseas una fragancia más intensa y floral, suma también el aceite esencial de jazmín o rosa. Remueve suavemente para integrar todos los componentes.
Vierte la preparación en una botella con atomizador y agita antes de cada uso. Rocía cortinas, almohadones, alfombras o distintos ambientes de la casa para disfrutar de una fragancia fresca y relajante.