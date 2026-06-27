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Cómo preparar un perfume casero floral para que el hogar huela siempre fresco

Elaborá un perfume casero de lavanda para aromatizar tu hogar de forma natural, económica y duradera

Paula García
Por Paula García [email protected]
Con pocos ingredientes puede hacer un aromatizador casero. Imagen: Freepik.

Con pocos ingredientes puede hacer un aromatizador casero. Imagen: Freepik.

La humedad, las comidas caseras y la escasa ventilación, pueden generar olores persistentes en el hogar. Para combatirlos de forma económica y natural, existe una fórmula casera para crear un perfume ambiental capaz de aromatizar cualquier ambiente durante horas.

Si bien existen sahumerios, ambientadores de spray, y difusores eléctricos, también hay opciones más naturales para perfumar el hogar. Lo único que tienes que hacer es aprender a preparar aromatizantes con ingredientes que tienes en casa.

La elección del aroma depende de ti, pero hay ciertos ingredientes que son más duraderos que otros, más relajantes, intensos o frescos. Por ejemplo, los cítricos son buenos para elaborar fórmulas caseras porque tienen una mayor permanencia en el agua perfumada.

Aprende a preparar un perfume casero para los ambientes del hogar. Imagen: Pixabay.

Aprende a preparar un perfume casero para los ambientes del hogar. Imagen: Pixabay.

Aromatizador casero para el hogar

  • 500 ml de agua destilada.
  • Flores secas de lavanda.
  • 20 gotas de aceite esencial de lavanda.
  • 10 gotas de aceite esencial de jazmín.
  • Unas gotas de extracto de vainilla.
  • Dos cucharadas de alcohol etílico.
  • Una botella con atomizador.

Comienza calentando el agua hasta que alcance el punto de ebullición. Retira del fuego y agrega las flores secas de lavanda (también puedes agregar flores de jazmín). Deja reposar la preparación durante 20 minutos para que la planta libere su aroma y propiedades.

Cuando la infusión se haya enfriado, cuela para retirar los restos de flores. Después, incorpora el alcohol y mezcla bien. Este ingrediente ayudará a conservar el perfume por más tiempo y favorecerá la dispersión del aroma en el ambiente.

Puedes usar un frasco con spray o un recipiente con varillas difusoras. Imagen: Pixabay.

Puedes usar un frasco con spray o un recipiente con varillas difusoras. Imagen: Pixabay.

Añade unas gotas de aceite esencial de lavanda, el extracto de vainilla, si deseas una fragancia más intensa y floral, suma también el aceite esencial de jazmín o rosa. Remueve suavemente para integrar todos los componentes.

Vierte la preparación en una botella con atomizador y agita antes de cada uso. Rocía cortinas, almohadones, alfombras o distintos ambientes de la casa para disfrutar de una fragancia fresca y relajante.

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