Cómo preparar un perfume casero floral para que el hogar huela siempre fresco

Aprende a preparar un perfume casero para los ambientes del hogar. Imagen: Pixabay.

Aromatizador casero para el hogar

500 ml de agua destilada.

Flores secas de lavanda.

20 gotas de aceite esencial de lavanda .

. 10 gotas de aceite esencial de jazmín.

Unas gotas de extracto de vainilla.

Dos cucharadas de alcohol etílico.

Una botella con atomizador.

Comienza calentando el agua hasta que alcance el punto de ebullición. Retira del fuego y agrega las flores secas de lavanda (también puedes agregar flores de jazmín). Deja reposar la preparación durante 20 minutos para que la planta libere su aroma y propiedades.

Cuando la infusión se haya enfriado, cuela para retirar los restos de flores. Después, incorpora el alcohol y mezcla bien. Este ingrediente ayudará a conservar el perfume por más tiempo y favorecerá la dispersión del aroma en el ambiente.

Puedes usar un frasco con spray o un recipiente con varillas difusoras. Imagen: Pixabay.

Añade unas gotas de aceite esencial de lavanda, el extracto de vainilla, si deseas una fragancia más intensa y floral, suma también el aceite esencial de jazmín o rosa. Remueve suavemente para integrar todos los componentes.

Vierte la preparación en una botella con atomizador y agita antes de cada uso. Rocía cortinas, almohadones, alfombras o distintos ambientes de la casa para disfrutar de una fragancia fresca y relajante.