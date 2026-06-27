Una casa que no alquilé: la periodista de UNO que arrancó en la trinchera de Policiales

Fui corresponsal de este diario y dejé el trabajo para terminar la carrera. Pero sólo me alejé dos meses. Bastó con que Manuel De Paz, por entonces secretario de Redacción, me convocara a hacer Policiales para que volviera a esta diversa familia que es el diario.

En aquel momento mi mentora fue la inolvidable Catherina Gibilaro, quien me dejó una de las máximas que más repito: "Para ser buen periodista, primero hay que ser buena persona".