Daniel Vila destacó la capacidad de adaptación del diario y advirtió sobre los desafíos de la IA

Daniel Vila, presidente de Grupo América. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El empresario destacó que cuando el proyecto comenzó, las expectativas eran muy distintas. "Cuando arrancamos, nos daban seis meses de vida. Las apuestas pasaban por ahí. Hoy estamos cumpliendo 33 años, así que gracias a los que están, a los que se fueron; y aquí continuamos, felices de cumplir años".

Del papel a la era digital

Vila recordó cómo era el funcionamiento de un diario en sus épocas fundacionales, cuando la impresión en papel requería una gran estructura industrial.

"Había que montar prácticamente una fábrica. Las rotativas eran enormes, había talleres de fotografía, tipografía y todo un sistema industrial alrededor del diario", rememoró.

Ese modelo cambió completamente con la transformación digital. "Pasamos de una producción industrial a esta era digital, donde cambiaron las reglas de los lectores y también las nuestras", señaló.

El empresario recordó que Grupo América tomó la decisión de abandonar la edición en papel en 2018, convencido de que el futuro estaba en el ecosistema digital.

La actual redacción de Diario UNO, el diario mendocino que está entre los más leídos del país. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La inteligencia artificial y el periodismo

Para Vila, el mayor desafío que enfrenta hoy el periodismo ya no es la digitalización, sino la irrupción de la inteligencia artificial.

"Es un problema mundial. Las nuevas tecnologías irrumpieron a una velocidad impresionante", sostuvo. Y reconoció que observa esta transformación con sentimientos encontrados.

"Confieso que me causa 50% de alegría la base tecnológica y 50% de temor", dijo en los micrófonos de radio Nihuil.

De acuerdo con su visión, la velocidad con la que evoluciona esta tecnología supera cualquier cambio anterior que haya vivido la industria.

"Esto viene a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de trabajar, de aprender y hasta nuestra forma de pensar. Es un mundo desconocido", analizó.

Daniel Vila hizo un repaso de la historia de Diario UNO y los desafíos que conlleva la IA.

En ese sentido, señaló que uno de los principales desafíos para los medios será aprender a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta sin perder el valor del trabajo periodístico.

"Uno de los grandes desafíos para Diario UNO es cómo utilizar la inteligencia artificial como un aliado y convivir con ese monstruo que se nutre gratuitamente de nuestra propia información".

Un cambio que atraviesa a toda la sociedad

Vila diferenció la transformación digital del cambio que representa la inteligencia artificial. Mientras la migración del papel al formato online afectó principalmente a la industria de los medios, sostuvo que la IA modificará todos los ámbitos de la vida cotidiana.

"No cambia solamente a los diarios. Cambia la forma de aprender, de enseñar, de trabajar y hasta de pensar", graficó.

Incluso expresó su preocupación por el impacto que podría tener sobre la creatividad humana: "Lo más valioso que vamos a tener los humanos será nuestra capacidad de pensar y ser creativos", resaltó, poniendo en foco el valor de las personas, el periodismo y la comunicación.

"Los medios no van a desaparecer"

Consultado sobre el futuro del periodismo, Vila rechazó la idea de que los medios tradicionales estén destinados a desaparecer.

Por el contrario, sostuvo que el desafío consiste en adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

"Los medios ya no venden solamente programas; hoy producen contenidos", señaló.

En esa línea, explicó que las audiencias consumen información en múltiples plataformas y en distintos momentos del día, lo que obliga a redefinir la manera de producir noticias.

De esta forma vaticinó: "No van a morir, no van a desaparecer. Se van a transformar".

La relación con el gobierno nacional

Durante la entrevista también se refirió al vínculo entre los medios y el gobierno nacional. Reconoció que atraviesan un momento complejo, aunque defendió el rol del periodismo profesional.

"No es fácil porque es un gobierno que no quiere a los medios y que los maltrata", disparó en la charla con Andrés Gabrielli y el equipo.

Aun así, consideró que la respuesta debe sostenerse desde el ejercicio responsable de la comunicación.

"Los medios tenemos la obligación de informar e investigar, pero siempre desde el respeto. No porque te maltraten tenés que devolver con la misma moneda", recalcó.

Juan Quibar, director periodístico y gerente de Diario UNO, entre su equipo de periodistas en una capacitación sobre inteligencia artificial. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Un aniversario con la mirada hacia adelante

A 33 años del primer número, Vila consideró que Diario UNO llega fortalecido a una nueva etapa, luego de haber atravesado profundas transformaciones tecnológicas y económicas.

"Hoy nos encuentran más fuertes que nunca, con un diario sólido, establecido y potente. Eso lo hicieron quienes siguen trabajando y también todos los que formaron parte de esta historia", subrayó.