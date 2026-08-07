Daniel Vila habló del sueño de Independiente Rivadavia: "Iré al Maracaná para acompañar al equipo"

"Eso es lo que tiene Independiente, que es una familia, no solamente la mía, sino que creo que todos venimos en familia. Y eso ha sido un logro de la dirigencia, ya que hemos podido sacar a los violentos y que vuelva la familia a la cancha", añadió.

"La verdad que estoy reponiendome y ya dentro de poco estaré totalmente bien", dijo al hablar de los problemas de salud que tuvo.

"Voy al Maracaná el domingo con el plantel a acompañarlos si Dios quiere y a ver si nos podemos traer los tres puntos", expresó. El Azul visita a Fluminense el próximo martes a las 19 de Argentina.

"Cuando empezó este libro de pases dijimos que los mejores refuerzos eran los jugadores que teníamos, tratar de retenerlos para que no se fueran y fue así. Salvo el caso de Sebastián (Villa), que todos sabemos que él tenía su intención de irse a Boca. Mantuvimos el plantel y fueron los mejores refuerzos", recalcó.

Por último, Vila habló de la renovación del contrato del DT azul. "Fue muy importante la renovación de Alfredo (Berti), porque te permite no solamente tener continuidad, sino previsibilidad y te permite trabajar de aquí a dos años, lo cual es muy importante y bueno, también hay que destacar las llegadas del colombiano (Luis Ángel Díaz) y de Maxi Salas".

Federico Chiapetta contó cómo está el Malvinas de cara a la Libertadores

El Subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, habló del estado del Malvinas para recibir al partido de vuelta de los octavos de final de la Libertadores de la Lepra con Fluminense. "El estadio siempre está bien. Nosotros lo hemos mantenido como si se jugara todo los fines de semana, no lo podés dejar caer, me refiero al pasto, que está impecable. Tiene luminarias nuevas, repusimos todas las butacas, así que está muy lindo", contó.

Luego dijo: "El 18 juega la Lepra y el 5 de septiembre tenemos rugby de los Pumas con Australia".