Independiente Rivadavia empata con Estudiantes de Río Cuarto en el Gargantini

La primera situación la tuvo el paraguayo Florentín, y su remate se fue por arriba del travesaño.

El equipo dirigido por Alfredo Berti manejó el juego pero le costó superar la última línea del rival, que se replegó en su campo.

El León de Río Cuarto se defendió ante un equipo que mostró mucha intensidad en su juego.

El equipo visitante, que jugó de rosado, llegó sobre los últimos 15 minutos e inquietó a Nicolás Bolcato.

Osella con un cabezazo tuvo el primero para el Azul y la pelota se fue afuera.