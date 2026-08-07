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El árbitro que dirigirá a Independiente Rivadavia ante Fluminense por los octavos de la Copa Libertadores

Fue confirmado el árbitro que dirigirá el partido que Independiente Rivadavia afrontará ante Fluminense, por la ida de los octavos de la Copa Libertadores

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Fabrizio Sartori y sus compañeros de Independiente Rivadavia celebraban tras el Maracanazo.

Fabrizio Sartori y sus compañeros de Independiente Rivadavia celebraban tras el Maracanazo.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

La Conmebol dio a conocer el árbitro que dirigirá el partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El atrayente partido se jugará el próximo martes a las 19 de Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Tras el triunfazo en ese escenario por 2 a 1 en la fase de grupos, Independiente Rivadavia se enfrentará nuevamente a Fluminense, encuentro que tendrá una terna íntegramente chilena con Cristian Garay como árbitro principal.

Bolcato fue uno de los h&eacute;roes de la Lepra en el Maracan&aacute;.

Bolcato fue uno de los héroes de la Lepra en el Maracaná.

El cotejo tendrá como asistentes a José Retamal y Miguel Rocha y Diego Flores será el cuarto árbitro. Fernando Vejar y Nicolás Millas estarán en el VAR.

Mientras que el partido de vuelta que afrontará la Lepra ante el Flu será el martes 18 de agosto a las 19 en Mendoza.

Con anterioridad al partido de la Copa, el Azul del Parque recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.

Los árbitros que dirigirán a Estudiantes, Central y Platense en la Copa Libertadores

El próximo martes Estudiantes recibirá en el estadio UNO a Universidad Católica, que tendrá jueces brasileños. El árbitro principal será Raphael Claus y estará acompañado por Rodrigo Correa (asistente), Danilo Manis (asistente), Rafael Klein (cuarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR) y Caio Vieira (AVAR).

El miércoles Platense y Coquimbo Unido se medirán en el estadio Ciudad de Vicente López. El referí será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, que estará acompañado por sus compatriotas Eduardo Cardozo (asistente), Milciades Saldívar (asistente), Mario Díaz de Vivar (cuarto árbitro), Ulises Mereles (VAR) y Carlos Figueredo (AVAR).

Por último, Rosario Central recibirá a Corinthians el próximo jueves en el Gigante de Arroyito, partido que contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, que viene de dirigir a Boca y O'Higgins por el repechaje de la Copa Sudamericana. Lo acompañarán Martín Soppi (asistente), Pablo Llareña (asistente), Hernán Heras (cuarto árbitro), Christian Ferreyra (VAR) y Richard Trinidad (AVAR).

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