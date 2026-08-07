El árbitro que dirigirá a Independiente Rivadavia ante Fluminense por los octavos de la Copa Libertadores

Mientras que el partido de vuelta que afrontará la Lepra ante el Flu será el martes 18 de agosto a las 19 en Mendoza.

Con anterioridad al partido de la Copa, el Azul del Parque recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.

Los árbitros que dirigirán a Estudiantes, Central y Platense en la Copa Libertadores

El próximo martes Estudiantes recibirá en el estadio UNO a Universidad Católica, que tendrá jueces brasileños. El árbitro principal será Raphael Claus y estará acompañado por Rodrigo Correa (asistente), Danilo Manis (asistente), Rafael Klein (cuarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR) y Caio Vieira (AVAR).

El miércoles Platense y Coquimbo Unido se medirán en el estadio Ciudad de Vicente López. El referí será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, que estará acompañado por sus compatriotas Eduardo Cardozo (asistente), Milciades Saldívar (asistente), Mario Díaz de Vivar (cuarto árbitro), Ulises Mereles (VAR) y Carlos Figueredo (AVAR).

Por último, Rosario Central recibirá a Corinthians el próximo jueves en el Gigante de Arroyito, partido que contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, que viene de dirigir a Boca y O'Higgins por el repechaje de la Copa Sudamericana. Lo acompañarán Martín Soppi (asistente), Pablo Llareña (asistente), Hernán Heras (cuarto árbitro), Christian Ferreyra (VAR) y Richard Trinidad (AVAR).