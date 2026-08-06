Leonardo DiCaprio y un elenco de grandísimo nivel la rompen con la película muy difícil de catalogar pero que se ganó seis Premios Oscar, se trata de Una batalla tras otra y HBO Max la tiene en su catálogo.
Leonardo DiCaprio es un éxito con la película ganadora de seis Premios Oscar
Leonardo DiCaprio y un elenco de grandísimo nivel la rompen con la película muy difícil de catalogar pero que se ganó seis Premios Oscar
La cinta no puede ser descrita de una forma particular, cualquier sinopsis se quedaría corta y no abordaría todas las aristas, es una comedia, pero también es una película de guerra, es una película del ejército y también es política, de denuncia y también de guerrilla, es quizá, la gran película sobre el desencanto arrastrado desde el siglo XX y que está mostrando los síntomas de la enfermedad más agresiva y mortal en esta mitad de la segunda década del siglo XXI.
Es sobre la revolución que no fue y eso es el mayor valor que presenta, puesto que, dentro de todas sus críticas, parodias, representaciones exageradas y burlescas, se sabe insuficiente para representar en totalidad a los que vencieron a la revolución, representar a los que se quedaron con el control del mundo.
HBO Max: de qué trata la película Una batalla tras otra
Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) es un ex revolucionario cuya vida da un giro cuando su hija es secuestrada por un enemigo de su pasado. Desesperado por recuperarla, Bob se ve obligado a confrontar viejas heridas y a recurrir a un grupo de antiguos compañeros revolucionarios liderados por el experimentado Sensei Sergio.
Juntos planean enfrentarse a fuerzas peligrosas, combinando astucia, estrategia y habilidades adquiridas en su pasado militante. La historia mezcla acción, suspenso y redención mientras Bob lucha por salvar a su hija y reconciliarse con su historia.
HBO Max: reparto de la película Una batalla tras otra
- Alana Haim
- Benicio del Toro
- Chase Infiniti
- Leonardo DiCaprio
- Regina Hall
- Sean Penn
- Teyana Tylor
- Wood Harris
Tráiler de la película Una batalla tras otra
En pocas palabras
- Leonardo DiCaprio protagoniza Una batalla tras otra, una película compleja disponible en HBO Max.
- La cinta, ganadora de seis Premios Oscar, se describe como una mezcla de comedia, guerra, política y denuncia social.
- La trama sigue a un ex revolucionario, interpretado por DiCaprio, que debe rescatar a su hija secuestrada enfrentando peligrosos enemigos.