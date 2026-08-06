Leonardo DiCaprio es un éxito con la película ganadora de seis Premios Oscar

La cinta no puede ser descrita de una forma particular, cualquier sinopsis se quedaría corta y no abordaría todas las aristas, es una comedia, pero también es una película de guerra, es una película del ejército y también es política, de denuncia y también de guerrilla, es quizá, la gran película sobre el desencanto arrastrado desde el siglo XX y que está mostrando los síntomas de la enfermedad más agresiva y mortal en esta mitad de la segunda década del siglo XXI.

Es sobre la revolución que no fue y eso es el mayor valor que presenta, puesto que, dentro de todas sus críticas, parodias, representaciones exageradas y burlescas, se sabe insuficiente para representar en totalidad a los que vencieron a la revolución, representar a los que se quedaron con el control del mundo.