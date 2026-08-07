Información importante para los hinchas de Independiente Rivadavia que viajen a Río de Janeiro

Los que ya tengan entradas para ir al Maracaná, ya sea a través de Global Fan o mediante el beneficio por adhesión al débito automático, deberán completar el registro biométrico requerido para ingresar al estadio.

El trámite puede realizarse en http://fluminense.bepass.com.br. sin necesidad de recibir ningún correo electrónico para iniciar el proceso.