Información importante para los hinchas de Independiente Rivadavia que viajen a Río de Janeiro

Independiente Rivadavia publicó información importante para los hinchas y socios que viajen a Río de Janeiro para presenciar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Fluminense.
Independiente Rivadavia publicó información importante para quienes viajen a Río de Janeiro para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Fluminense.
Independiente Rivadavia publicó información importante para los hinchas y socios que viajen a Río de Janeiro para presenciar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Fluminense.
Los que ya tengan entradas para ir al Maracaná, ya sea a través de Global Fan o mediante el beneficio por adhesión al débito automático, deberán completar el registro biométrico requerido para ingresar al estadio.
El trámite puede realizarse en http://fluminense.bepass.com.br. sin necesidad de recibir ningún correo electrónico para iniciar el proceso.
El club recomienda completar el registro con anticipación para evitar inconvenientes aunque se aclaró que quienes ya realizaron anteriormente el registro biométrico en BePass para ingresar al Maracaná, no necesitan volver a hacerlo.
La venta de entradas finalizará este sábado 8 de agosto a las 12:00 en la Secretaría del club y quiénes la gestionaron mediante el beneficio por débito automático no recibirán una entrada física o digital, sino que deberán completar el registro biométrico a partir del lunes y una vez completado el proceso, el acceso quedará vinculado al registro biométrico personal.
PRECIOS
Venta a través de Global Fan.
El ingreso al Maracaná exige validación biométrica.