Facundo Colidio se va de River: arregló su llegada al fútbol de Brasil

Con esta condición, la tesorería del elenco de Núñez se garantiza un mínimo de 10 millones de dólares ante una eventual transferencia en el mediano plazo (un año y medio).

En caso que este hipotético traspaso supere los 11 millones, River recibirá la mitad correspondiente, además de un porcentaje de plusvalía si se da después del 2028.

El paso de Facundo Colidio por River

Colidio le bajó la persiana a su ciclo como jugador de River, el cual comenzó hace tres años: en julio del 2023. El delantero aterrizo en Núñez tras sus pasos previos por Tigre, Boca, Sint-Truiden e Inter de Milán.

En el Millonario disputó un total de 136 partidos oficiales. En ellos convirtió 32 goles y brindó16 asistencias. También supo dar dos vueltas olímpicas: Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2023.