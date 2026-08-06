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Facundo Colidio se va de River: arregló su llegada al fútbol de Brasil

Facundo Colidio emigrará en el actual mercado de pases. El delantero tiene todo acordado para abandonar River y llegar al fútbol de Brasil.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Facundo Colidio continuará su carrera en el Brasileirao.

Facundo Colidio continuará su carrera en el Brasileirao.

Facundo Colidio tiene todo acordado de palabra para abandonar River en este mercado de pases y convertirse en nuevo refuerzo de Vasco da Gama. El delantero continuará su carrera en la máxima categoría del fútbol brasileño, cerrando una etapa con altibajos en Núñez.

La operación entre ambos clubes avanzó y llegó a buen puerto. El Millonario transferirá el 50% de la ficha del atacante santafesino de 26 años. De no mediar imprevistos, el oriundo de Rafaela estampará su firma con la institución de Río de Janeiro por tres temporadas.

Facundo Colidio se va de River: los detalles del acuerdo

El acuerdo económico entre River y Vasco da Gama se cerró en 4.500.000 dólares por la mitad del pase. Además, se incluyó una cláusula para vender el 50% restante en un mínimo de 5.500.000 dólares en caso de cumplir ciertos objetivos: disputar más de 40 partidos durante su contrato o si el club brasileño lo revende en los próximos 18 meses.

Con esta condición, la tesorería del elenco de Núñez se garantiza un mínimo de 10 millones de dólares ante una eventual transferencia en el mediano plazo (un año y medio).

En caso que este hipotético traspaso supere los 11 millones, River recibirá la mitad correspondiente, además de un porcentaje de plusvalía si se da después del 2028.

El paso de Facundo Colidio por River

Colidio le bajó la persiana a su ciclo como jugador de River, el cual comenzó hace tres años: en julio del 2023. El delantero aterrizo en Núñez tras sus pasos previos por Tigre, Boca, Sint-Truiden e Inter de Milán.

En el Millonario disputó un total de 136 partidos oficiales. En ellos convirtió 32 goles y brindó16 asistencias. También supo dar dos vueltas olímpicas: Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2023.

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