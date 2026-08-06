A los 39 años César Rigamonti sigue vigente en el arco de Gimnasia y Esgrima

Rigamonti contó cómo es su trabajo en el día a día y manifestó: "Todos los días entreno para mantenerme bien y trato de cuidarme un poco más de cuando era más joven. Siempre me gustó entrenarme al máximo nivel y no me gusta el jugador que cuando pasan los años baja el nivel de entrenamiento, A veces me cruzo con colegas y me dicen '¿seguís entrenando de la misma forma?' y yo le digo que sí, que continuó potenciando la fuerza y perfeccionandome en el arco".

Finalmente, sobre la reciente victoria ante Unión, manifestó: "Fue una victoria importante. La clave fue que tuvimos solidez y contundencia".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

El próximo encuentro para Gimnasia y Esgrima será ante Instituto, en Córdoba, este sábado 8 de agosto a las 21.30.

El plantel se entrenó en el estadio Víctor Legrotaglie y luego viajó este jueves vía terrestre.