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A los 39 años César Rigamonti sigue vigente en el arco de Gimnasia y Esgrima

César Rigamonti, arquero de Gimnasia y Esgrima, está en un gran momento y es una de las figuras del equipo dirigido por Darío Franco.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
César Rigamonti, arquero de  Gimnasia y Esgrima está pasando por un  gran presente.

César Rigamonti, arquero de  Gimnasia y Esgrima está pasando por un  gran presente.

Gimnasia y Esgrima logró un gran triunfo ante Unión de Santa Fe, en el estadio Víctor Legrotaglie y una de las figuras fue su arquero César Rigamonti, quien volvió a tener una tarea muy destacada en el equipo dirigido por Darío Franco y ratificó que a los 39 años sigue vigente.

El arquero fue clave en el ascenso del Lobo a Primera División y en la máxima categoría ha sido fundamental para sostener la campaña del Lobo que tiene como objetivo permanecer en Primera.

Con solo un gol en contra en las primeras 3 fechas del Torneo Clausura, el experimentado guardavallas declaró: "Lo único que hago es trabajar y tratar de mejorar día a día, buscar mi mejor versión. La edad no es un impedimento, al contrario, te da aprendizaje, sabiduría y eso es super positivo y enriquecedor. Todos los días trato de crecer en mi puesto para dar lo mejor para el equipo".

Rigamonti contó cómo es su trabajo en el día a día y manifestó: "Todos los días entreno para mantenerme bien y trato de cuidarme un poco más de cuando era más joven. Siempre me gustó entrenarme al máximo nivel y no me gusta el jugador que cuando pasan los años baja el nivel de entrenamiento, A veces me cruzo con colegas y me dicen '¿seguís entrenando de la misma forma?' y yo le digo que sí, que continuó potenciando la fuerza y perfeccionandome en el arco".

Finalmente, sobre la reciente victoria ante Unión, manifestó: "Fue una victoria importante. La clave fue que tuvimos solidez y contundencia".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

El próximo encuentro para Gimnasia y Esgrima será ante Instituto, en Córdoba, este sábado 8 de agosto a las 21.30.

El plantel se entrenó en el estadio Víctor Legrotaglie y luego viajó este jueves vía terrestre.

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