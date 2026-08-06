Giro en la causa de Jésica Cirio: la Justicia desestimó la autenticidad de los videos con dólares

Jésica Cirio y su ex pareja, Martín Insaurralde. Foto: archivo

Metadatos borrados y falta de integridad técnica

Los especialistas de la DATIP detectaron que las grabaciones perdieron la totalidad de sus metadatos originales. De acuerdo con el informe técnico, las marcas temporales internas de captura figuran en cero, un indicador compatible con procesos de edición, transcodificación o reenvío masivo a través de aplicaciones de mensajería instantánea, las cuales eliminan de forma automática la información del dispositivo fuente.

Además, las fechas de creación y acceso registradas en el dispositivo analizado corresponden al 24 de junio de 2026, día en el que los archivos fueron copiados al pendrive. A su vez, los peritos advirtieron que la fecha de modificación de las grabaciones pudo haber sido alterada previamente mediante herramientas digitales o por transferencias masivas entre distintos sistemas.

Otro punto clave que debilita el valor probatorio de las imágenes es que fueron entregadas a la Justicia sin un código hash previo -el mecanismo estándar de seguridad informática que garantiza que un archivo no haya sido manipulado desde su extracción-. Debido a esto, el organismo pericial remarcó que no se puede garantizar la trazabilidad ni la integridad del material.

Los 7 videos analizados se encontraban almacenados dentro de una carpeta denominada "copia2406", lo que confirma que se trata de reproducciones simples y no de los registros originales.

Aunque la hipótesis inicial de los investigadores sugería que las imágenes se habrían grabado en la vivienda del country Fincas de San Vicente -donde Cirio convivió con el ex funcionario bonaerense Martín Insaurralde-, las conclusiones del análisis pericial imposibilitan validar esa premisa desde el punto de vista técnico y benefician la postura de la defensa de la conductora.

Síntesis del informe pericial de la DATIP

No hay trazabilidad ni autenticidad garantizada: la pericia concluyó que no es posible determinar el origen real, la autenticidad ni la integridad de los videos analizados. Esto se debe a que el pendrive examinado contiene archivos que son producto de una copia o transferencia simple y no el sistema de archivos original donde fueron grabados.

Existencia de metadatos eliminados y posibles modificaciones: el análisis técnico reveló que las marcas de tiempo de captura de los archivos están en "cero", lo que confirma la pérdida de los metadatos de origen. Los peritos explicaron que esto suele ocurrir cuando los videos son reenviados a través de aplicaciones de mensajería (como WhatsApp o Telegram) o editados. Además, se advirtió que la fecha de modificación pudo ser alterada antes del peritaje.

Inexistencia de código HASH de origen: los siete videos aportados a la causa no contaban con un algoritmo de seguridad o código HASH previo que permitiera verificar si el material fue alterado o modificado desde su grabación.

Irregularidad en la cadena de custodia: el informe dejó al descubierto una falla en el resguardo de la prueba: en el sobre que figuraba rotulado en la cadena de custodia como un "pendrive", al momento de ser abierto por los peritos se encontró en su interior una tarjeta Micro SD de 32 GB. Los especialistas señalaron explícitamente que esta divergencia afecta la trazabilidad del elemento presentado.

Sobre el contenido recuperado: dentro del pendrive procesado se detectaron 283 archivos multimedia. De ese total, 276 eran fotografías que habían sido eliminadas y que la herramienta forense logró recuperar (las cuales no fueron analizadas en este dictamen) y 7 archivos de video MP4.

El informe pericial completo: