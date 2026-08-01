Gimnasia y Esgrima con Darío Franco: invicto de local, arriba en el Clausura y con el sueño de ir a una copa

Gimnasia y Esgrima volvió a ganar de local como es costumbre desde que llegó Darío Franco, es puntero de su zona en el Torneo Clausura y se ilusiona con la posibilidad de clasificarse a una copa internacional en la próxima temporada.
Gimnasia y Esgrima volvió a ganar de local como es costumbre desde que llegó Darío Franco, es puntero del Clausura y se ilusiona con la posibilidad de clasificarse a una copa internacional
Gimnasia y Esgrima volvió a ganar de local como es costumbre desde que llegó Darío Franco, es puntero de su zona en el Torneo Clausura y se ilusiona con la posibilidad de clasificarse a una copa internacional en la próxima temporada.
El Lobo llegó a los 6 puntos y se ubica de manera transitoria en el primer lugar del Grupo A junto a Vélez e Independiente que jugarán el lunes entre sí.
Además, el conjunto blanquinegro subió al puesto 16 en la tabla de promedios con 1,316 y en la tabla anual llegó a los 25 puntos, comparte el puesto 14 con otros 4 equipos y sueña con la clasificación a alguna copa internacional ya que se ubica a solo 4 unidades de Rosario Central que hoy es el último equipo que se está clasificando a la Copa Sudamericana 2027.
"Fuimos muy contundentes. Pegamos en los momentos justos, tanto en el primer tiempo como en el segundo".
"Desde la actitud, la intensidad, la idea de jugar siempre está por encima, así que eso es lo que más conforme me deja".
Siempre me ilusiono, siempre pienso en lo mejor, siempre aspiro a conseguir lo máximo y esta vez no es la excepción. Hay que siempre soñar con lo mejor".
"Estoy muy contento, sobre todo por el grupo de jugadores que es el que me representa y nos representa al cuerpo técnico cada fin de semana".
Como entrenador de Gimnasia y Esgrima Darío Franco se mantiene invicto como local ya que ganó los 5 partidos que dirigió en el estadio Víctor Legrotaglie.
Los triunfos fueron ante Vélez (3-2), Lanús (1-0) y Defensa y Justicia (2-1) en el Torneo Apertura; Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0) y Unión (2-0) en el Clausura.
De los últimos 15 puntos en juego como local el equipo blanquinegro sumó la totalidad y alcanzó un 100% de efectividad.