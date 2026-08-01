Gimnasia y Esgrima con Darío Franco: invicto de local, arriba en el Clausura y con el sueño de ir a una copa

A solas con Darío Franco tras un nuevo triunfo del Lobo

"Fuimos muy contundentes. Pegamos en los momentos justos, tanto en el primer tiempo como en el segundo".

"Desde la actitud, la intensidad, la idea de jugar siempre está por encima, así que eso es lo que más conforme me deja".

Siempre me ilusiono, siempre pienso en lo mejor, siempre aspiro a conseguir lo máximo y esta vez no es la excepción. Hay que siempre soñar con lo mejor".

"Estoy muy contento, sobre todo por el grupo de jugadores que es el que me representa y nos representa al cuerpo técnico cada fin de semana".

El Lobo de Darío Franco como local: 100% de efectividad

Como entrenador de Gimnasia y Esgrima Darío Franco se mantiene invicto como local ya que ganó los 5 partidos que dirigió en el estadio Víctor Legrotaglie.

Los triunfos fueron ante Vélez (3-2), Lanús (1-0) y Defensa y Justicia (2-1) en el Torneo Apertura; Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0) y Unión (2-0) en el Clausura.

De los últimos 15 puntos en juego como local el equipo blanquinegro sumó la totalidad y alcanzó un 100% de efectividad.