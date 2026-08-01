Claudio “Diablito” Echeverri sorprendió al picar un penal en la definición del amistoso jugado en Hong Kong entre su equipo, el Manchester City, y el Inter de Milán.
El Diablito Echeverri picó un penal y el Manchester City cayó en un amistoso frente al Inter
Claudio “Diablito” Echeverri sorprendió al picar un penal en el amistoso jugado en Hong Kong entre su equipo, el Manchester City, y el Inter de Milán.
Echeverri demostró tener mucha sangre fría, ya que su equipo estaba contra las cuerdas porque perdía 2-0 en la definición porque previamente sus compañeros habían errado las primeras tres ejecuciones.
Pese a tener toda la presión sobre sus hombros, Echeverri la picó con mucha categoría para descontar, aunque no fue suficiente ya que en el siguiente penal el Inter convirtió y se quedó con la victoria.
En lo que respecta al desarrollo del encuentro, el Manchester City se había puesto en ventaja a los 14' del primer tiempo a través del inglés Divin Mubama, mientras que el Inter llegó a la igualdad solo 6' después gracias al gol del francés Benjamin Pavard.
Echeverri, por su parte, ingresó recién a los 27 minutos del complemento.
El Diablito Echeverri en el Manchester City
Echeverri, de solo 20 años, llegó al Manchester City a inicios del 2025 luego de lucirse tanto en River como en el Mundial Sub 17 con la Selección argentina.
Sin embargo, no pudo sumar muchos minutos durante sus primeros meses en Inglaterra, por lo que a mediados de 2025 fue cedido al Bayer Leverkusen de Alemania. Allí disputó un total de 11 partidos, para luego recalar a inicios del 2026 en el Girona de España, equipo con el que perdió la categoría.
Ahora volvió al Manchester City, pero corre de atrás en la consideración del director técnico italiano Enzo Maresca y todo parece indicar que su carrera continuaría en otro equipo del Viejo Continente.
En pocas palabras
- Claudio Echeverri: El joven talento picó un penal clave en la definición de un amistoso.
- Manchester City vs. Inter: El equipo inglés perdió en la tanda de penales tras un empate en tiempo regular.
- Trayectoria de Echeverri: El "Diablito" busca consolidarse tras pasos por River, Leverkusen y Girona.