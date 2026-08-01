El Diablito Echeverri picó un penal y el Manchester City cayó en un amistoso frente al Inter

En lo que respecta al desarrollo del encuentro, el Manchester City se había puesto en ventaja a los 14' del primer tiempo a través del inglés Divin Mubama, mientras que el Inter llegó a la igualdad solo 6' después gracias al gol del francés Benjamin Pavard.

Echeverri, por su parte, ingresó recién a los 27 minutos del complemento.

El Diablito Echeverri en el Manchester City

Echeverri, de solo 20 años, llegó al Manchester City a inicios del 2025 luego de lucirse tanto en River como en el Mundial Sub 17 con la Selección argentina.

Sin embargo, no pudo sumar muchos minutos durante sus primeros meses en Inglaterra, por lo que a mediados de 2025 fue cedido al Bayer Leverkusen de Alemania. Allí disputó un total de 11 partidos, para luego recalar a inicios del 2026 en el Girona de España, equipo con el que perdió la categoría.

Ahora volvió al Manchester City, pero corre de atrás en la consideración del director técnico italiano Enzo Maresca y todo parece indicar que su carrera continuaría en otro equipo del Viejo Continente.