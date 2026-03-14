Show de Echeverri: dio una asistencia de chilena y marcó su primer gol en Girona

En su octavo partido en el equipo de Michel Sánchez, el ex jugador de River comenzó en el banco de suplentes e ingresó a los 25' del complemento. Fue clave en el tramo final del partido, primero con una asistencia y luego con su gol para liquidar el partido.

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El equipo local ganaba con un gol de Hugo Rincón a los 4 minutos de la primera etapa. A los 32' Echeverri estuvo cerca de marcar un gol, pero su disparo fue bien tapado. En el rebote, el ex River se las ingenió con una rápida chilena para volver a mandar la pelota al medio y asistir a Azzedine, que remató con comodidad y marcó.

echeverri-girona1 Echeverri marcó para el Girona.

A los 47' el juego estaba casi terminado, el rápido futbolista se metió dentro del área tras una buena jugada colectiva, enfrentó al arquero y remató cruzado para celebrar junto a sus compañeros.

Cuándo fue la última vez que había anotado Echeverri

Echeverri no convertía desde el 22 de junio del año pasado, cuando marcó un tanto para el Manchester City de Pep Guardiola en el Mundial de Clubes ante Al-Ain.

Esta anotación representa el sexto tanto de Echeverri como profesional, tras registrar cuatro tantos con River Plate y uno con el Manchester City, club que actualmente posee sus derechos federativos.