Los Pumas tienen nuevas camisetas para estrenar en el próximo Nations Championship

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El Sol de Mayo, eje conceptual de las camisetas, está compuesto por 32 rayos alternados: 16 rectos (simbolizan la razón, el orden y la claridad) y 16 flamígeros (que representan la pasión, la energía y la acción). En conjunto, expresan un equilibrio permanente, donde ninguna fuerza prevalece sobre la otra; como en un equipo de rugby, donde cada rol es esencial y el verdadero poder reside en la armonía colectiva. Cada uno de esos rayos encarna valores de la identidad y la cultura argentina, atravesados por el espíritu del deporte: compromiso, coraje, disciplina y entrega.

Las dos nuevas camisetas de Los Pumas

La camiseta home mantiene las características franjas horizontales celestes y blancas, inspiradas en la bandera argentina, con cuello en “V” blanco y detalles que incluyen la bandera nacional y el sol como elemento distintivo. En las mangas y en el pecho se destacan los rayos del sol impresos, junto a puntos de silicona que mejoran el agarre a la pelota. Esta camiseta se completa con un short blanco y medias largas rayadas celestes y blancas.

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En la camiseta away de color azul oscuro, el diseño se traslada a un cielo más oscuro, donde los rayos del sol aparecen como trama en uno de los laterales, recreando el efecto de la luz atravesando un cielo nublado. En esta versión, los escudos y detalles se presentan en color dorado, reforzando su identidad visual. La camiseta se completa con short y medias a tono.

Ambas camisetas han sido confeccionadas con materiales de alta calidad que garantizan resistencia, flexibilidad y confort para la práctica de alto rendimiento.

Cuánto vale y cómo comprar la camiseta nueva de Los Pumas

Para los fanáticos, la nueva colección de Le Coq Sportif para Los Pumas está disponible a partir del 25 de mayo en las principales tiendas deportivas del país, tanto físicas como online, y en puntos de venta especializados en rugby.

En el sitio oficial el precio es de 119.000 pesos.

El calendario completo de Los Pumas para la temporada 2026

Como locales

4 de julio Los Pumas vs Escocia – 16:00h – Córdoba (Nations Championship)

11 de julio Los Pumas vs Gales – 16:00h – San Juan (Nations Championship)

18 de julio Los Pumas vs Inglaterra – 16:00h – Santiago del Estero (Nations Championship)

8 de agosto Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00h – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)

29 de agosto Los Pumas vs Australia – 16:00h – Jujuy (Test-Match)

5 de septiembre Los Pumas vs Australia – 18:00h – Mendoza (Test-Match)

Como visitantes