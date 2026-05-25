La vuelta de un histórico tren argentino: estuvo abandonado durante décadas y conectará ciudades claves

tren tren tren Así luce el tren que pondrán a punto para conectar ciudades clave de la Patagonía. Foto: gentileza

La recuperación del ramal también apunta a mejorar la logística de productores locales y brindar una alternativa de conectividad para comunidades que hoy dependen casi exclusivamente de las rutas para mover personas y mercadería.

Producción, empleo e identidad, los ejes que empujan al histórico tren

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, enfocada en recuperar infraestructura considerada estratégica para diversificar la economía santacruceña, históricamente vinculada al petróleo.

Uno de los primeros avances concretos se produjo tras una reunión entre la ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, y el secretario general del gremio ferroviario La Fraternidad, Walter Tajes.

patagonia tren El tren patagónico que es noticia. Foto: gentileza

Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos relacionados con la futura puesta en funcionamiento del servicio ferroviario. Entre los temas abordados estuvieron la participación del sector ferroviario en el desarrollo del proyecto, la capacitación e incorporación de trabajadores y la articulación entre la recuperación histórica del tren y el crecimiento productivo de la provincia.

Aunque por ahora no se difundieron fechas oficiales ni detalles sobre la inversión prevista, desde el Gobierno provincial consideran clave el acuerdo con el sector gremial para avanzar hacia una futura licitación.

La intención oficial es que el ramal Jaramillo–Fitz Roy vuelva a ocupar un lugar importante dentro de la infraestructura santacruceña y funcione como un eje de integración territorial capaz de unir actividad económica, turismo e identidad histórica en una de las regiones más australes de la Argentina.