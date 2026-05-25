Yael Falcón Pérez rompió el silencio: qué dijo el árbitro sobre el polémico penal en River-Belgrano

La explicación de Yael Falcón Pérez

A la salida del Mario Alberto Kempes, el árbitro del encuentro se mostró visiblemente firme respecto a la resolución que tomó en el campo de juego.

Cuando se disponía a abandonar el estadio, le preguntaron por lo sucedido y su respuesta fue: "Bien, bien. Todo tranquilo". Sus palabras buscaron, sin dudas, desactivar los reclamos.

Posteriormente, en diálogo con Radio La Red, el árbitro detalló: "Primero no me pareció. Vi que le pega en el brazo cuando lo estaba cerrando".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2058677770373214345&partner=&hide_thread=false Yael Falcón Pérez en EXCLUSIVA por @radiolared : "Primero no me pareció, pero al verlo en cámara, veo el movimiento adicional que hace Rivero y ahí es sancionable" pic.twitter.com/fFWlezZSgY — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 24, 2026

Sobre el llamado del VAR y su decisión de revertir la decisión, Yael Falcón Pérez explicó: "Pero cuando la veo en el VAR observo el movimiento adicional que hace bajando la mano, lo que provoca que sea sancionable".

Para finalizar, el árbitro del River-Belgrano se refirió al tiempo que el equipo se tomó para definir la sanción: "Obviamente que lleva un tiempo porque hay que analizarlo con muchas repeticiones para tomar una decisión crucial y que termine siendo correcta, que creo que es lo que hicimos".