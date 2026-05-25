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Yael Falcón Pérez rompió el silencio: qué dijo el árbitro sobre el polémico penal en River-Belgrano

Luego de la polémica que se generó por el penal sancionado a Belgrano, Yael Falcón Pérez rompió el silencio. Qué dijo el juez

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Yael Falcón Pérez explicó la jugada que terminó en penal para Belgrano.

Yael Falcón Pérez explicó la jugada que terminó en penal para Belgrano.

La final entre River y Belgrano quedó marcada a fuego por una jugada que cambió el rumbo del partido. Y desató la polémica. Un pase de Uvita Fernández impactó en el brazo izquierdo de Lautaro Rivero. En primera instancia Yael Falcón Pérez aplicó el 'siga siga', pero fue llamado por el VAR y cambió de opinión.

Si bien en el campo de juego explicó lo que vio en la pantalla y el motivo por el cual tomó la decisión de sancionar penal, más tarde volvió a referirse a esta situación. En esta ocasión ante los micrófonos de Radio La Red.

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Belgrano le gan&oacute; a River y festej&oacute; su primer t&iacute;tulo en Primera.

Belgrano le ganó a River y festejó su primer título en Primera.

La explicación de Yael Falcón Pérez

A la salida del Mario Alberto Kempes, el árbitro del encuentro se mostró visiblemente firme respecto a la resolución que tomó en el campo de juego.

Cuando se disponía a abandonar el estadio, le preguntaron por lo sucedido y su respuesta fue: "Bien, bien. Todo tranquilo". Sus palabras buscaron, sin dudas, desactivar los reclamos.

Posteriormente, en diálogo con Radio La Red, el árbitro detalló: "Primero no me pareció. Vi que le pega en el brazo cuando lo estaba cerrando".

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Sobre el llamado del VAR y su decisión de revertir la decisión, Yael Falcón Pérez explicó: "Pero cuando la veo en el VAR observo el movimiento adicional que hace bajando la mano, lo que provoca que sea sancionable".

Para finalizar, el árbitro del River-Belgrano se refirió al tiempo que el equipo se tomó para definir la sanción: "Obviamente que lleva un tiempo porque hay que analizarlo con muchas repeticiones para tomar una decisión crucial y que termine siendo correcta, que creo que es lo que hicimos".

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