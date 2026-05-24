La frustración de River: cuánto tiempo acumula el Millonario sin ser campeón

River estuvo dos veces en ventaja, pero perdió con Belgrano (3-2) en la final del Torneo Apertura 2026 y prolongó su racha negativa sin poder celebrar un título.
River estuvo dos veces en ventaja, pero perdió con Belgrano la final del Torneo Apertura y prolongó su racha negativa sin poder celebrar un título.
River estuvo dos veces en ventaja, pero perdió con Belgrano (3-2) en la final del Torneo Apertura 2026 y prolongó su racha negativa sin poder celebrar un título.
Desde marzo de 2024 cuando se coronó en la Supercopa Argentina frente a Estudiantes, el conjunto Millonario no obtiene un campeonato y esa racha se extenderá al menos hasta fin de año ya que podría volver a coronarse en el próximo semestre si gana la Copa Argentina, el Torneo Clausura o la Copa Sudamericana.
Además, para encontrar su último torneo ganado hay que remontarse a la Liga Profesional 2023 ya que ese logro le permitió después jugar las finales del Trofeo de Campeones de ese año y la de la Supercopa Argentina 2024.
La de este domingo ante Belgrano fue la segunda final perdida de manera consecutiva ya que en 2025 cayó ante Talleres (otro cordobés) en la definición de la Supercopa Internacional, en Paraguay.
Los últimos logros de River fueron con Martín Demichelis como DT ya que luego Marcelo Gallardo y ahora Eduardo Coudet no han podido darle títulos al Millonario.
Con insultos y una bronca desmedida, Coudet fue expulsado de la cancha y, antes de irse, le reclamó al arbitraje: “Es la tercera vez que me roban una final en esta cancha” (ya había caído en el Kempes en dos finales de Copa Argentina consecutivas, dirigiendo a Rosario Central en 2016 y 2017, ante Boca y River respectivamente).
Al final del partido, mientras los jugadores de Belgrano festejaban y los hinchas, incrédulos, se desahogaban entre la emoción y la euforia, Eduardo Coudet ingresó al campo de juego y se dirigió a la posición de Falcón Pérez, recriminándole su decisión en el penal del empate.
Luego de tener que ser calmado por sus propios futbolistas, Coudet, disconforme con el arbitraje, decidió no recibir la medalla plateada y se dirigió al vestuario para luego suspender la conferencia de prensa.
Perdió las dos últimas, pero no perdía una final desde la Copa Libertadores 2019.