La frustración de River: cuánto tiempo acumula el Millonario sin ser campeón

Además, para encontrar su último torneo ganado hay que remontarse a la Liga Profesional 2023 ya que ese logro le permitió después jugar las finales del Trofeo de Campeones de ese año y la de la Supercopa Argentina 2024.

La de este domingo ante Belgrano fue la segunda final perdida de manera consecutiva ya que en 2025 cayó ante Talleres (otro cordobés) en la definición de la Supercopa Internacional, en Paraguay.

Los últimos logros de River fueron con Martín Demichelis como DT ya que luego Marcelo Gallardo y ahora Eduardo Coudet no han podido darle títulos al Millonario.

El Chacho Coudet se fue expulsado e indignado

Con insultos y una bronca desmedida, Coudet fue expulsado de la cancha y, antes de irse, le reclamó al arbitraje: “Es la tercera vez que me roban una final en esta cancha” (ya había caído en el Kempes en dos finales de Copa Argentina consecutivas, dirigiendo a Rosario Central en 2016 y 2017, ante Boca y River respectivamente).

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Al final del partido, mientras los jugadores de Belgrano festejaban y los hinchas, incrédulos, se desahogaban entre la emoción y la euforia, Eduardo Coudet ingresó al campo de juego y se dirigió a la posición de Falcón Pérez, recriminándole su decisión en el penal del empate.

Luego de tener que ser calmado por sus propios futbolistas, Coudet, disconforme con el arbitraje, decidió no recibir la medalla plateada y se dirigió al vestuario para luego suspender la conferencia de prensa.

Las últimas 10 finales que jugó River

09/12/2018 Libertadores 2018 River Plate 2 - Boca Juniors 1 (ida 2-2)

30/05/2019 Recopa Sudamericana 2019 River Plate 3 - Athletico Paranaense 0 (ida 0-1)

23/11/2019 Libertadores 2019 Flamengo 2 - River Plate 1

13/12/2019 Copa Argentina 2019 River Plate 3 - Central Córdoba 0

04/03/2021 Supercopa Argentina 2019 River Plate 5 - Racing 0

19/12/2021 Trofeo de Campeones 2021 River Plate 4 - Colón 0

22/12/2023 Trofeo de Campeones 2023 River Plate 2 - Rosario Central 0

13/03/2024 Supercopa Argentina 2023 River Plate 2 - Estudiantes de La Plata 1

05/03/2025 Supercopa Internacional 2025 Talleres 0 (3) - River Plate 0 (2)

24/05/2026 Torneo Apertura 2026 Belgrano 3 - River Plate 2

Perdió las dos últimas, pero no perdía una final desde la Copa Libertadores 2019.