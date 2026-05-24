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Netflix: qué series y películas elegir según tu signo del zodíaco en 2026

¿Buscás tu próxima maratón? Netflix te sugiere series y películas basándose en tu signo del zodiaco y personalidad.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Esta es la lista de series y películas que Netflix recomienda según tu signo del zodíaco.

Esta es la lista de series y películas que Netflix recomienda según tu signo del zodíaco.

"Descubre series y películas perfectamente alineadas con tu signo astrológico". Esta es la premisa bajo la que Netflix recomienda a los suscriptores de la plataforma producciones según su signo del zodíaco y su fecha de nacimiento. Interesante, ¿no?

Como todos sabemos, cada signo del zodiaco tiene características de personalidad distintas, una de las razones por la que no a todas las personas nos gustan las mismas series y películas. Es por eso que Netflix fue un paso más allá y abrió una sección denominada "Tu lista según el zodíaco". Vamos a averiguarla juntos.

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Qué series y películas ver en Netflix según tu signo del zodíaco

Tauro: es el alma de la fiesta

  • Mamma mia!
  • Mamma mia! Vamos otra vez
  • Nonnas
  • Barracuda Queens
  • Tiempo para mí
  • Noches de Reventón
  • Heeramandi
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Géminis: suelta la sopa

  • Carísima
  • Envidiosa
  • Bridgerton
  • Sexo en la ciudad
  • En sus zapatos
  • The Office
  • Parque Lezama
  • La casa de las flores
  • Tu casa o la mía
  • Nadie quiere esto
  • Las cuatro estaciones
  • Persuasión
  • Hollywood
  • Rebelde Way
  • Alguien tiene que ceder
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Cáncer: una lloradita y a seguir

  • Gracias, ¿el siguiente?
  • Un lugar para soñar
  • Dulces Magnolias
  • Criaturas luminosas
  • Los elegidos
  • Las chicas del cable
  • Nadie nos vio partir
  • Pasión de gavilanes
  • La reina Charlotte
  • Comer, rezar, amar
  • Respira
  • Anne With an E
  • Gambito de dama
  • Posdata, te amo
  • Siempre el mismo día
  • Vidas pasadas
  • El sastre
  • A través de mi ventana
  • Si lo hubiera sabido
  • Luis Miguel
  • Eres tú
  • Mujercitas
  • Cartas a Julieta
  • Los dos Papas
  • Heartland
  • El cielo sí existe
un lugar para soñar virgin river

Leo: siempre en el centro de la escena

  • The witcher
  • La reina Charlotte
  • Emily en París
  • The Crown
  • El stand de los besos
  • Jay Kelly
  • Nyad
  • La pelea
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Virgo: jamás descansa

  • La casa de papel
  • Berlín y las joyas de París
  • Emergencia radiactiva
  • Bronca
  • Vis a Vis
  • La odisea de los giles
  • Gambito de dama
  • Openheimer
  • El correo
  • Alerta roja
  • El robo del siglo
  • Ladrona de identidades
  • Asalto al Banco Central
  • Celda 211
  • Yucatán
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Libra: es equilibrio... en la guerra y en el amor

  • Perfil falso
  • Peaky Blinders
  • Ozark
  • Sr. y Sra. Smith
  • Mala influencia
  • Un ladrón romántico
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Escorpio: se deleita con el misterio

  • La bestia en mí
  • You
  • La escalera
  • Cortafuego
  • El abogado de Lincoln
  • Dr. House
  • Manifiesto
  • Lupin
  • El inocente
  • El cuco de cristal
  • Indomable
  • El secreto de sus ojos
  • Freud
  • La viuda negra
  • Asesinato para principiantes
  • Ecos
  • Palomas negras
  • La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana
  • Mi querida niña
  • Él y ella
  • Durante la tormenta
  • Collateral
  • Alta Mar
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Sagitario: es sinónimo de aventura

  • La tierra prometida
  • Checco Zalone: Buen camino
  • Damsel
  • Alerta roja
  • Furia de titanes
  • Legítimo rey
  • Jurassic World
  • Siete años en el Tibet
  • Mowli
  • Kaos
  • Bandidos
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Capricornio: desata su poder al mando

  • Doc
  • La ley de los audaces
  • Mi otra yo
  • The Good Doctor
  • El vendedor de sueños
  • Homeland
  • División Palermo
  • The resident
  • Animal
  • Inventando a Anna
  • Intimidad
  • La diplomática
  • No hables con extraños
  • Amor y anarquía
  • Historia de un matrimonio
  • El sinuoso camino del derecho
  • Granizo
  • No puedo vivir sin ti
  • Tríada
  • Maternidad activada
  • No me rompan
  • Mi obra maestra
  • A pesar de todo
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Acuario: es de otro mundo

  • Stranger Things
  • Al filo del mañana
  • Otra vida
  • Apolo 13
  • El enigma extraterrestre
  • Encuentros
Libros Stranger Things

Piscis: manifiesta los sueños

  • Por fin tú
  • El curioso caso de Benjamin Button
  • Si yo tuviera 30
  • Sweet Tooth
  • Está bien no estar bien
  • Damsel
  • Volver a florecer
  • Nuestros amantes
  • Un deseo irlandés
  • Condena de amor
  • La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey
  • Pared con pared
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Aries: ama el caos y la competencia

  • Gambito de dama
  • El juego del calamar
  • Spinning Out
  • La última pelea
  • La edad del amorEl amor es ciego
  • Caos
  • Cielo para dos
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Mercurio retrógrado

La culpa es de Mercurio retrógrado:

  • Ápex
  • Frankestein
  • Black Mirror
  • Futuro desierto
  • Dejar el mundo atrás
  • Paradise
  • Delicia
ápex pelicula

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