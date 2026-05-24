Netflix: qué series y películas elegir según tu signo del zodíaco en 2026

Qué series y películas ver en Netflix según tu signo del zodíaco

Tauro: es el alma de la fiesta

Mamma mia!

Mamma mia! Vamos otra vez

Nonnas

Barracuda Queens

Tiempo para mí

Noches de Reventón

Heeramandi

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Géminis: suelta la sopa

Carísima

Envidiosa

Bridgerton

Sexo en la ciudad

En sus zapatos

The Office

Parque Lezama

La casa de las flores

Tu casa o la mía

Nadie quiere esto

Las cuatro estaciones

Persuasión

Hollywood

Rebelde Way

Alguien tiene que ceder

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Cáncer: una lloradita y a seguir

Gracias, ¿el siguiente?

Un lugar para soñar

Dulces Magnolias

Criaturas luminosas

Los elegidos

Las chicas del cable

Nadie nos vio partir

Pasión de gavilanes

La reina Charlotte

Comer, rezar, amar

Respira

Anne With an E

Gambito de dama

Posdata, te amo

Siempre el mismo día

Vidas pasadas

El sastre

A través de mi ventana

Si lo hubiera sabido

Luis Miguel

Eres tú

Mujercitas

Cartas a Julieta

Los dos Papas

Heartland

El cielo sí existe

un lugar para soñar virgin river

Leo: siempre en el centro de la escena

The witcher

La reina Charlotte

Emily en París

The Crown

El stand de los besos

Jay Kelly

Nyad

La pelea

emily en parís- temporada 5 (4)

Virgo: jamás descansa

La casa de papel

Berlín y las joyas de París

Emergencia radiactiva

Bronca

Vis a Vis

La odisea de los giles

Gambito de dama

Openheimer

El correo

Alerta roja

El robo del siglo

Ladrona de identidades

Asalto al Banco Central

Celda 211

Yucatán

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Libra: es equilibrio... en la guerra y en el amor

Perfil falso

Peaky Blinders

Ozark

Sr. y Sra. Smith

Mala influencia

Un ladrón romántico

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Escorpio: se deleita con el misterio

La bestia en mí

You

La escalera

Cortafuego

El abogado de Lincoln

Dr. House

Manifiesto

Lupin

El inocente

El cuco de cristal

Indomable

El secreto de sus ojos

Freud

La viuda negra

Asesinato para principiantes

Ecos

Palomas negras

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana

Mi querida niña

Él y ella

Durante la tormenta

Collateral

Alta Mar

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Sagitario: es sinónimo de aventura

La tierra prometida

Checco Zalone: Buen camino

Damsel

Alerta roja

Furia de titanes

Legítimo rey

Jurassic World

Siete años en el Tibet

Mowli

Kaos

Bandidos

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Capricornio: desata su poder al mando

Doc

La ley de los audaces

Mi otra yo

The Good Doctor

El vendedor de sueños

Homeland

División Palermo

The resident

Animal

Inventando a Anna

Intimidad

La diplomática

No hables con extraños

Amor y anarquía

Historia de un matrimonio

El sinuoso camino del derecho

Granizo

No puedo vivir sin ti

Tríada

Maternidad activada

No me rompan

Mi obra maestra

A pesar de todo

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Acuario: es de otro mundo

Stranger Things

Al filo del mañana

Otra vida

Apolo 13

El enigma extraterrestre

Encuentros

Libros Stranger Things

Piscis: manifiesta los sueños

Por fin tú

El curioso caso de Benjamin Button

Si yo tuviera 30

Sweet Tooth

Está bien no estar bien

Damsel

Volver a florecer

Nuestros amantes

Un deseo irlandés

Condena de amor

La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey

Pared con pared

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Aries: ama el caos y la competencia

Gambito de dama

El juego del calamar

Spinning Out

La última pelea

La edad del amorEl amor es ciego

Caos

Cielo para dos

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Mercurio retrógrado

La culpa es de Mercurio retrógrado:

Ápex

Frankestein

Black Mirror

Futuro desierto

Dejar el mundo atrás

Paradise

Delicia