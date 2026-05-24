"Descubre series y películas perfectamente alineadas con tu signo astrológico". Esta es la premisa bajo la que Netflix recomienda a los suscriptores de la plataforma producciones según su signo del zodíaco y su fecha de nacimiento. Interesante, ¿no?
Netflix: qué series y películas elegir según tu signo del zodíaco en 2026
¿Buscás tu próxima maratón? Netflix te sugiere series y películas basándose en tu signo del zodiaco y personalidad.
Como todos sabemos, cada signo del zodiaco tiene características de personalidad distintas, una de las razones por la que no a todas las personas nos gustan las mismas series y películas. Es por eso que Netflix fue un paso más allá y abrió una sección denominada "Tu lista según el zodíaco". Vamos a averiguarla juntos.
Qué series y películas ver en Netflix según tu signo del zodíaco
Tauro: es el alma de la fiesta
- Mamma mia!
- Mamma mia! Vamos otra vez
- Nonnas
- Barracuda Queens
- Tiempo para mí
- Noches de Reventón
- Heeramandi
Géminis: suelta la sopa
- Carísima
- Envidiosa
- Bridgerton
- Sexo en la ciudad
- En sus zapatos
- The Office
- Parque Lezama
- La casa de las flores
- Tu casa o la mía
- Nadie quiere esto
- Las cuatro estaciones
- Persuasión
- Hollywood
- Rebelde Way
- Alguien tiene que ceder
Cáncer: una lloradita y a seguir
- Gracias, ¿el siguiente?
- Un lugar para soñar
- Dulces Magnolias
- Criaturas luminosas
- Los elegidos
- Las chicas del cable
- Nadie nos vio partir
- Pasión de gavilanes
- La reina Charlotte
- Comer, rezar, amar
- Respira
- Anne With an E
- Gambito de dama
- Posdata, te amo
- Siempre el mismo día
- Vidas pasadas
- El sastre
- A través de mi ventana
- Si lo hubiera sabido
- Luis Miguel
- Eres tú
- Mujercitas
- Cartas a Julieta
- Los dos Papas
- Heartland
- El cielo sí existe
Leo: siempre en el centro de la escena
- The witcher
- La reina Charlotte
- Emily en París
- The Crown
- El stand de los besos
- Jay Kelly
- Nyad
- La pelea
Virgo: jamás descansa
- La casa de papel
- Berlín y las joyas de París
- Emergencia radiactiva
- Bronca
- Vis a Vis
- La odisea de los giles
- Gambito de dama
- Openheimer
- El correo
- Alerta roja
- El robo del siglo
- Ladrona de identidades
- Asalto al Banco Central
- Celda 211
- Yucatán
Libra: es equilibrio... en la guerra y en el amor
- Perfil falso
- Peaky Blinders
- Ozark
- Sr. y Sra. Smith
- Mala influencia
- Un ladrón romántico
Escorpio: se deleita con el misterio
- La bestia en mí
- You
- La escalera
- Cortafuego
- El abogado de Lincoln
- Dr. House
- Manifiesto
- Lupin
- El inocente
- El cuco de cristal
- Indomable
- El secreto de sus ojos
- Freud
- La viuda negra
- Asesinato para principiantes
- Ecos
- Palomas negras
- La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana
- Mi querida niña
- Él y ella
- Durante la tormenta
- Collateral
- Alta Mar
Sagitario: es sinónimo de aventura
- La tierra prometida
- Checco Zalone: Buen camino
- Damsel
- Alerta roja
- Furia de titanes
- Legítimo rey
- Jurassic World
- Siete años en el Tibet
- Mowli
- Kaos
- Bandidos
Capricornio: desata su poder al mando
- Doc
- La ley de los audaces
- Mi otra yo
- The Good Doctor
- El vendedor de sueños
- Homeland
- División Palermo
- The resident
- Animal
- Inventando a Anna
- Intimidad
- La diplomática
- No hables con extraños
- Amor y anarquía
- Historia de un matrimonio
- El sinuoso camino del derecho
- Granizo
- No puedo vivir sin ti
- Tríada
- Maternidad activada
- No me rompan
- Mi obra maestra
- A pesar de todo
Acuario: es de otro mundo
- Stranger Things
- Al filo del mañana
- Otra vida
- Apolo 13
- El enigma extraterrestre
- Encuentros
Piscis: manifiesta los sueños
- Por fin tú
- El curioso caso de Benjamin Button
- Si yo tuviera 30
- Sweet Tooth
- Está bien no estar bien
- Damsel
- Volver a florecer
- Nuestros amantes
- Un deseo irlandés
- Condena de amor
- La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey
- Pared con pared
Aries: ama el caos y la competencia
- Gambito de dama
- El juego del calamar
- Spinning Out
- La última pelea
- La edad del amorEl amor es ciego
- Caos
- Cielo para dos
Mercurio retrógrado
La culpa es de Mercurio retrógrado:
- Ápex
- Frankestein
- Black Mirror
- Futuro desierto
- Dejar el mundo atrás
- Paradise
- Delicia