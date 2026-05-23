River y Belgrano definen al campeón del Torneo Apertura en medio de una gran expectativa: hora y dónde verlo

River y Belgrano definen este domingo al campeón del Torneo Apertura. La final se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba
El encuentro, que se jugará en el reducto cordobés -tiene una capacidad para 57 mil espectadores- se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer.
River viene de vencer por 1-0 a Rosario Central en las semifinales gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.
Tras ese cotejo se lesionaron Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. De esta manera, sus respectivos reemplazantes serán Fabricio Bustos, el juvenil Lucas Silva y Joaquín Freitas.
River además dejó en el camino a San Lorenzo por penales, mientras que en los cuartos de final derrotó sin problemas a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0.
En caso de ser campeón, River, que es dirigido por Eduardo Coudet, obtendrá su título número 39 de Primera División.
Belgrano vive un gran momento en su historia y va por la hazaña.
Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían finalizado quintos en la Zona B, mientras que en los playoffs vencieron a Talleres en el "Clásico de Córdoba" y en los cuartos de final le ganaron como locales a Unión de Santa Fe.
En semifinales los Piratas eliminaron a Argentinos Juniors en un encuentro donde lograron la igualdad en el último minuto, mientras que en los penales estuvieron a solo una ejecución de quedar eliminados y finalmente lograron dar vuelta la historia.
Belgrano, que mandó a River a la B Nacional en el 2011, irá por su primer título de Primera División.