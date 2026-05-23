River y Belgrano definen al campeón del Torneo Apertura en medio de una gran expectativa: hora y dónde verlo

River viene de vencer por 1-0 a Rosario Central en las semifinales gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.

Tras ese cotejo se lesionaron Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. De esta manera, sus respectivos reemplazantes serán Fabricio Bustos, el juvenil Lucas Silva y Joaquín Freitas.

River además dejó en el camino a San Lorenzo por penales, mientras que en los cuartos de final derrotó sin problemas a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0.

En caso de ser campeón, River, que es dirigido por Eduardo Coudet, obtendrá su título número 39 de Primera División.

marcos-acuña Marcos Acuña se transformó en un jugador fundamental en River.

Belgrano vive un gran momento en su historia y va por la hazaña.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían finalizado quintos en la Zona B, mientras que en los playoffs vencieron a Talleres en el "Clásico de Córdoba" y en los cuartos de final le ganaron como locales a Unión de Santa Fe.

En semifinales los Piratas eliminaron a Argentinos Juniors en un encuentro donde lograron la igualdad en el último minuto, mientras que en los penales estuvieron a solo una ejecución de quedar eliminados y finalmente lograron dar vuelta la historia.

thiago-cardozo Thiago Cardozo, el buen arquero de Belgrano.

Belgrano, que mandó a River a la B Nacional en el 2011, irá por su primer título de Primera División.

Las probables formaciones de River y Belgrano:

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. Belgrano (Córdoba): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski. Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

Hora: 15:30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El historial de los mano a mano entre River y Belgrano