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River y Belgrano definen al campeón del Torneo Apertura en medio de una gran expectativa: hora y dónde verlo

River y Belgrano definen este domingo al campeón del Torneo Apertura. La final se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Facundo Colidio (River) y Lucas Zelarayán (Belgrano) se verán las caras en el Mario Kempes.

Facundo Colidio (River) y Lucas Zelarayán (Belgrano) se verán las caras en el Mario Kempes.

Hay gran expectativa por la final del Torneo Apertura. River y Belgrano se medirán este domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en el partido decisivo del certamen de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugará en el reducto cordobés -tiene una capacidad para 57 mil espectadores- se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer.

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El Chacho Coudet y Santiago Beltrán son dos artífices del buen momento de River.

El Chacho Coudet y Santiago Beltrán son dos artífices del buen momento de River.

River viene de vencer por 1-0 a Rosario Central en las semifinales gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.

Tras ese cotejo se lesionaron Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. De esta manera, sus respectivos reemplazantes serán Fabricio Bustos, el juvenil Lucas Silva y Joaquín Freitas.

River además dejó en el camino a San Lorenzo por penales, mientras que en los cuartos de final derrotó sin problemas a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0.

En caso de ser campeón, River, que es dirigido por Eduardo Coudet, obtendrá su título número 39 de Primera División.

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Marcos Acuña se transformó en un jugador fundamental en River.

Marcos Acuña se transformó en un jugador fundamental en River.

Belgrano vive un gran momento en su historia y va por la hazaña.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían finalizado quintos en la Zona B, mientras que en los playoffs vencieron a Talleres en el "Clásico de Córdoba" y en los cuartos de final le ganaron como locales a Unión de Santa Fe.

En semifinales los Piratas eliminaron a Argentinos Juniors en un encuentro donde lograron la igualdad en el último minuto, mientras que en los penales estuvieron a solo una ejecución de quedar eliminados y finalmente lograron dar vuelta la historia.

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Thiago Cardozo, el buen arquero de Belgrano.

Thiago Cardozo, el buen arquero de Belgrano.

Belgrano, que mandó a River a la B Nacional en el 2011, irá por su primer título de Primera División.

Las probables formaciones de River y Belgrano:

  • River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
  • Belgrano (Córdoba): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
  • Estadio: Mario Alberto Kempes.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: Leandro Rey Hilfer.
  • Hora: 15:30.
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El historial de los mano a mano entre River y Belgrano

  • El historial en enfrentamientos mano a mano marca un claro dominio para River, que ganó en tres de los cuatro, aunque Belgrano se quedó con el más importante.
  • El primer mata-mata se dio en los cuartos de final del Nacional de 1984, donde River se impuso 4-0 en Córdoba, mientras que en la vuelta cayó 2-0 pero avanzó gracias al 4-2 en el global.
  • El siguiente enfrentamiento se dio en la final de la ronda de perdedores de la Copa Centenario de 1993. El triunfo en aquella ocasión fue para River, que se impuso por 2-1 y de esta manera avanzó a la gran final, donde caería 3-1 contra Gimnasia y Esgrima La Plata.
  • Luego se enfrentaron en la Promoción 2011. En la ida el equipo cordobés se impondría 2-0 como local. En la vuelta, que se jugó en el Monumental, empataron 1 a 1 y el Millo se fue a la B.
  • El último mano a mano entre River y Belgrano fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, donde el Millo ganó por 2-1.

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