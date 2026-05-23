Belgrano tendrá una importante baja para jugar la final con River

El defensor central será reemplazado por el juvenil Agustín Falcón, quien ingresó en su lugar al momento de su lesión contra el Bicho, y ocupará el lugar de lateral derecho ante el Millonario. Así, Leonardo Morales, quien venía ocupando esa misma posición en los partidos anteriores, pasará a jugar en la zaga.

Además, Zielinski tiene una duda para integrar el mediocampo, ya que no se sabe si Francisco González Metilli seguirá como titular o ingresará Juan Velázquez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2058314657346011326&partner=&hide_thread=false EL HISTÓRICO BANDERAZO DE LA HINCHADA DE BELGRANO DE CÓRDOBA EN LA PREVIA DE LA FINAL DEL TORNEO APERTURA. pic.twitter.com/hqLdXMZNgO — JS (@juegosimple__) May 23, 2026

El plantel se entrenó este sábado en el predio de Villa Esquiú, aunque solo con ejercicios livianos y focalizando la atención en la pelota parada.

Este sábado por la tarde el plantel de Belgrano partió al Gigante de Alberdi, donde se hizo un banderazo para apoyar a toda la delegación. Los jugadores salieron al campo y recibirán el cariño de todos los hinchas celestes.

Este partido ante River será sin dudas el más importante de la historia del conjunto cordobés. En el 2011 el Pirata le ganó la promoción al Millo y lo mandó al descenso, pero esa fue otra historia.

El equipo de Belgrano para la final contra River

Los once del Pirata para jugar con River serían los siguientes: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez o Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.