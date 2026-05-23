Ignacio Buse ganó el ATP de Hamburgo e hizo historia para el tenis de Perú

Ignacio Buse hizo historia en el ATP de Hamburgo

El camino de Buse hacia el título fue una verdadera odisea, ya que tuvo que superar la clasificación para meterse en el cuadro principal.

A partir de allí jugó el mejor tenis de su vida para vencer al italiano Flavio Cobolli (4°), al checo Jakub Mensik, al francés Ugo Humbert y al estadounidense Aleksandar Kovacevic en su camino hacia la final.

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Nacho Buse emocionó a todo el país con sus palabras en la premiación de su primer título ATP.



Ignacio es integrante del Programa de Apoyo al Deportista del IPD, donde recibe todo el apoyo que merece. pic.twitter.com/y9uaoK7djz — ipdperu (@ipdperu) May 23, 2026

Gracias a este título, Buse subirá 26 puestos en el ranking ATP para ubicarse trigésimo primero, el más alto de su carrera.

Además, llegará con la confianza al máximo a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada que iniciará este domingo.

Esta consagración también le permitió cortar con una extensa sequía para el tenis peruano, ya que la última vez que un tenista de dicho país había ganado un título ATP fue cuando lo consiguió Luis Horna en Viña del Mar 2007.