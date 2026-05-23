El tenis de Perú no olvidará por mucho tiempo la final del ATP de Hamburgo ni el nombre de Ignacio Buse. El pelirrojo limeño de 22 años rompió una sequía de casi dos décadas al imponerse en la final del torneo alemán al estadounidense Paul.
Ignacio Buse ganó el ATP de Hamburgo e hizo historia para el tenis de Perú
El tenista de 22 años Ignacio Buse se consagró campeón del ATP de Hamburgo rompiendo una sequía de casi 20 años para el tenis de Perú
Buse, 57° en el ranking mundial, le ganó en tres sets a Tommy Paul y se quedó con el título del ATP 500 que se juega sobre arcilla con un score de 7-6(6), 4-6 y 6-3 en un durísimo encuentro que se extendió durante tres horas y tres minutos.
Ignacio Buse hizo historia en el ATP de Hamburgo
El camino de Buse hacia el título fue una verdadera odisea, ya que tuvo que superar la clasificación para meterse en el cuadro principal.
A partir de allí jugó el mejor tenis de su vida para vencer al italiano Flavio Cobolli (4°), al checo Jakub Mensik, al francés Ugo Humbert y al estadounidense Aleksandar Kovacevic en su camino hacia la final.
Gracias a este título, Buse subirá 26 puestos en el ranking ATP para ubicarse trigésimo primero, el más alto de su carrera.
Además, llegará con la confianza al máximo a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada que iniciará este domingo.
Esta consagración también le permitió cortar con una extensa sequía para el tenis peruano, ya que la última vez que un tenista de dicho país había ganado un título ATP fue cuando lo consiguió Luis Horna en Viña del Mar 2007.