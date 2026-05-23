Un jugador de Independiente Rivadavia integra el equipo de la semana de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia goleó a Deportivo La Guaira, en Venezuela, en el marco de la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Los goles llegaron de la mano de Alex Arce, quien convirtió un Hat-Trick, y Sebastián Villa.
Independiente Rivadavia goleó a Deportivo La Guaira y uno de sus futbolistas fue elegido en el once ideal de la quinta fecha
Independiente Rivadavia goleó a Deportivo La Guaira, en Venezuela, en el marco de la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Los goles llegaron de la mano de Alex Arce, quien convirtió un Hat-Trick, y Sebastián Villa.
El paraguayo, que llegó a ocho conquistas y es el máximo artillero de la actual edición del torneo continental, fue elegido como parte del equipo ideal de la jornada.
Arce, que sueña con formar parte de la nómina definitiva de Gustavo Alfaro para disputar el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay, fue señalado como el mejor centrodelantero de la quinta fecha. Y no era para menos.
El 9 de Independiente Rivadavia anotó el 1-0 de cabeza tras un enorme centro de Sebastián Villa en la primera etapa. En el complemento gritó el 3-1 luego de una presión alta de Matías Fernandez y le puso el broche de oro a la jornada, de cabeza, tras una gran asistencia del 10.
Culminada la quinta fecha de la Copa Libertadores, Conmebol eligió al once ideal de la semana:
Arquero
Defensores
Mediocampistas
Delanteros
El sorteo de los cruces de octavos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, se realizará el próximo viernes 29 de mayo a las 12 (hora de Argentina), en la sede de Conmebol.
La primera de las fases de playoffs se jugará entre el 11 y el 20 de agosto. Los partidos de ida se disputarán del 11 al 13, mientras que las revanchas se llevarán a cabo una semana después. Es decir, del 18 al 20.