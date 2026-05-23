Un jugador de Independiente Rivadavia integra el equipo de la semana de la Copa Libertadores

Arce, que sueña con formar parte de la nómina definitiva de Gustavo Alfaro para disputar el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay, fue señalado como el mejor centrodelantero de la quinta fecha. Y no era para menos.

El 9 de Independiente Rivadavia anotó el 1-0 de cabeza tras un enorme centro de Sebastián Villa en la primera etapa. En el complemento gritó el 3-1 luego de una presión alta de Matías Fernandez y le puso el broche de oro a la jornada, de cabeza, tras una gran asistencia del 10.

Con Alex Arce, el equipo de la semana en la Copa Libertadores

Culminada la quinta fecha de la Copa Libertadores, Conmebol eligió al once ideal de la semana:

Arquero

Otávio (Cruzeiro)

Defensores

M. Fernández (Coquimbo Unido)

G. Velázquez (Cerro Porteño)

Léo Ortiz (Flamengo)

11 ideal Fecha 5 Copa Libertadores El equipo de la semana de la Copa Libertadores.

Mediocampistas

J. Fernández (Rosario Central)

L. Acosta (Fluminense)

J. Sornoza (Independiente del Valle)

F. Cornejo (Universitario)

Delanteros

L. Muriel (Junior de Barranquilla)

Alex Arce ( Independiente Rivadavia )

( ) F. Zampedri (Universidad Católica)

Cuándo se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores

El sorteo de los cruces de octavos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, se realizará el próximo viernes 29 de mayo a las 12 (hora de Argentina), en la sede de Conmebol.

La primera de las fases de playoffs se jugará entre el 11 y el 20 de agosto. Los partidos de ida se disputarán del 11 al 13, mientras que las revanchas se llevarán a cabo una semana después. Es decir, del 18 al 20.