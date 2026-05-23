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Deportivo Maipú busca extender su racha positiva ante San Martín de San Juan: formaciones y cómo verlo

Deportivo Maipú, que acumula seis encuentros sin conocer la derrota, visita a San Martín de San Juan desde las 16.30

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú jugará ante San Martín de San Juan en el duelo de equipos cuyanos.

Deportivo Maipú jugará ante San Martín de San Juan en el duelo de equipos cuyanos.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Por la decimoquinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Maipú visitará este sábado a San Martín de San Juan. El choque entre el Cruzado y el Verdinegro iniciará a las 16.30, tendrá el arbitraje de Lucas Cavallero y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y la plataforma LPF Play.

Deportivo Maipú 3
Deportivo Maipú buscará seguir de racha en San Juan y lograr su tercer triunfo seguido en el torneo.

Deportivo Maipú buscará seguir de racha en San Juan y lograr su tercer triunfo seguido en el torneo.

El elenco de calle Vergara viene de ganarle a Nueva Chicago de local y buscará su tercer triunfo seguido en el torneo. El Cruzado conserva un invicto de seis partidos, en los que cosechó cuatro triunfos y dos empates. Desde la llegada de Mariano Echeverría no conoce la derrota y sumó 14 de los 18 puntos que disputó.

Concentrados Deportivo Maipú San Martín de san juan

Deportivo Maipú ocupa el séptimo lugar con 18 unidades (cinco triunfos, tres empates y cinco caídas). Desde la llegada del entrenador Mariano Echeverría el equipo creció en los futbolístico y hoy se encuentra dentro de los ocho que jugarían el Reducido.

Este choque frente al San Martín es una prueba más para seguir en la senda del triunfo. Enfrente tendrá un rival peligroso que tiene un punto menos en la tabla de posiciones.

Deportivo Maipú 2
Desde la llegada del entrenador Mariano Echeverría el equipo se mantiene invicto con cuatro triunfos y dos empates.

Desde la llegada del entrenador Mariano Echeverría el equipo se mantiene invicto con cuatro triunfos y dos empates.

Así llega San Martín de San Juan, el rival del Deportivo Maipú

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli viene de vencer 2 a 1 a Almagro en el estadio Tres de Febrero, y está noveno con 17 puntos. El Verdinegro acumula cuatro triunfos, cinco empates y cuatro caídas.

El último enfrentamiento entre Deportivo Maipú y San Martín de San Juan

La última vez que jugaron el equipo de calle Vergara y el elenco sanjuanino fue el 14 de julio del 2024. Allí el Verdinegro se impuso por la mínima diferencia con el gol en contra de Patricio Ostachuk.

Probables formaciones

  • San Martín de San Juan: Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca y Hernán Zuliani; Sebastián Jaurena, Nicolás Pelaitay, Guillermo Acosta y Gabriel Hachen; Nazareno Funez y Bruno Juncos. DT: Alejandro Schiapparelli.
  • Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.
  • Estadio: Hilario Sánchez
  • Árbitro: Lucas Cavallero
  • Hora: 16.30

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