Deportivo Maipú busca extender su racha positiva ante San Martín de San Juan: formaciones y cómo verlo

Concentrados Deportivo Maipú San Martín de san juan

Deportivo Maipú ocupa el séptimo lugar con 18 unidades (cinco triunfos, tres empates y cinco caídas). Desde la llegada del entrenador Mariano Echeverría el equipo creció en los futbolístico y hoy se encuentra dentro de los ocho que jugarían el Reducido.

Este choque frente al San Martín es una prueba más para seguir en la senda del triunfo. Enfrente tendrá un rival peligroso que tiene un punto menos en la tabla de posiciones.

Deportivo Maipú 2 Desde la llegada del entrenador Mariano Echeverría el equipo se mantiene invicto con cuatro triunfos y dos empates. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Así llega San Martín de San Juan, el rival del Deportivo Maipú

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli viene de vencer 2 a 1 a Almagro en el estadio Tres de Febrero, y está noveno con 17 puntos. El Verdinegro acumula cuatro triunfos, cinco empates y cuatro caídas.

El último enfrentamiento entre Deportivo Maipú y San Martín de San Juan

La última vez que jugaron el equipo de calle Vergara y el elenco sanjuanino fue el 14 de julio del 2024. Allí el Verdinegro se impuso por la mínima diferencia con el gol en contra de Patricio Ostachuk.

Probables formaciones