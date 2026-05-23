Deportivo Maipú busca extender su racha positiva ante San Martín de San Juan: formaciones y cómo verlo

Concentrados Deportivo Maipú San Martín de san juan
Deportivo Maipú ocupa el séptimo lugar con 18 unidades (cinco triunfos, tres empates y cinco caídas). Desde la llegada del entrenador Mariano Echeverría el equipo creció en los futbolístico y hoy se encuentra dentro de los ocho que jugarían el Reducido.
Este choque frente al San Martín es una prueba más para seguir en la senda del triunfo. Enfrente tendrá un rival peligroso que tiene un punto menos en la tabla de posiciones.
Deportivo Maipú 2
Desde la llegada del entrenador Mariano Echeverría el equipo se mantiene invicto con cuatro triunfos y dos empates.
Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO
Así llega San Martín de San Juan, el rival del Deportivo Maipú
El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli viene de vencer 2 a 1 a Almagro en el estadio Tres de Febrero, y está noveno con 17 puntos. El Verdinegro acumula cuatro triunfos, cinco empates y cuatro caídas.
El último enfrentamiento entre Deportivo Maipú y San Martín de San Juan
La última vez que jugaron el equipo de calle Vergara y el elenco sanjuanino fue el 14 de julio del 2024. Allí el Verdinegro se impuso por la mínima diferencia con el gol en contra de Patricio Ostachuk.
Probables formaciones
- San Martín de San Juan: Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca y Hernán Zuliani; Sebastián Jaurena, Nicolás Pelaitay, Guillermo Acosta y Gabriel Hachen; Nazareno Funez y Bruno Juncos. DT: Alejandro Schiapparelli.
- Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.
- Estadio: Hilario Sánchez
- Árbitro: Lucas Cavallero
- Hora: 16.30