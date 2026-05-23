Maxi Moralez se rompió los ligamentos y puso en duda la continuidad de su carrera

Se trata de la segunda lesión que padece en menos de tres años, luego de haber superado una rotura en la articulación derecha en septiembre de 2023. En aquel entonces estuvo casi nueve meses de recuperación.

El doloroso posteo de Maxi Moralez

El fatídico momento ocurrió el pasado sábado 16 de mayo. Transcurrían 39 minutos del primer tiempo cuando la rodilla izquierda del enganche hizo un movimiento completamente antinatural tras disputar un balón.

Horas después, luego de confirmarse el diagnóstico médico, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para descargar su angustia con un mensaje que sembró dudas sobre su futuro profesional.

"Lamentablemente otra lesión, rotura del cruzado. A esta altura de mi carrera quién sabe si se terminará de esta manera (no lo sé). Muchas cosas por mi cabeza, tristeza, mucha decepción, muchas preguntas sin respuestas. Agradecerles a todos por el cariño recibido", expresó con total honestidad el Balón de Plata del Mundial Sub 20 de 2007.

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A esta altura de mi carrera quién sabe si se terminará de esta manera (no lo sé) muchas cosas por mi cabeza, tristeza , mucha decepción, muchas preguntas sin respuestas.

Agradecerles a todos por el cariño recibido. @newyorkcityfc pic.twitter.com/jlh2PCW9Ey — Maximiliano (@mmoralezoficial) May 21, 2026

A pesar del impacto inicial y del lógico proceso de duelo, el ídolo de Vélez y Racing no cerró del todo la puerta a una última batalla. En el mismo comunicado, aprovechó para apoyarse en el sostén de su círculo íntimo y en las muestras de afecto.

"Sé que hay mucha gente que espera que lo intente y así será. Nunca nada fue fácil a lo largo de mi carrera", escribió Moralez con una marcada angustia.