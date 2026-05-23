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San Martín busca salir del último puesto en su visita a Juventud Unida: hora y probables formaciones

Este sábado, en el inicio de la segunda ronda del Federal A, Atlético Club San Martín se verá las caras con Juventud Unida a partir de las 15.30

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Alejandro Abaurre, es el entrendor del Atlético Club San Martin que se marcha último en el grupo.

Alejandro Abaurre, es el entrendor del Atlético Club San Martin que se marcha último en el grupo.

Foto: Prensa San Martín

Este sábado, desde las 15.30, el Atlético Club San Martín se enfrentará con Juventud Unida de San Luis en el marco de la décima fecha del Grupo C del Torneo Federal A. El duelo tendrá como escenario el estadio Sebastián Diez y contará con el arbitraje de Pablo Federico Núñez.

Atlético San Martín .-

El Chacarero viene de sufrir una dura goleada, como visitante, por 4 a 1 ante Argentino de Monte Maíz. Se ubica en el último puesto de la zona con apenas seis unidades, producto de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas.

San Martín acumula cinco encuentros sin ganar. Su único triunfo fue ante Atenas de Río Cuarto y tras este partido inició una racha negativa de tres derrotas y dos empates.

Este será el tercer partido de Alejandro Abaurre como entrenador del León. Hasta el momento no ha podido sumar de a tres.

san martín concentrados

Así llega Juventud Unida, el rival del Atlético Club San Martín

Juventud Unida viene de perder 1 a 0 frente a Atenas de Río Cuarto como local. El equipo Auriazul tiene 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y dos derrotas. Está cuarto en la tabla a cuatro del mencionado elenco cordobés, que es el líder.

El último enfrentamiento entre ambos fue en el inicio de la actual temporada. En el Este de Mendoza, el resultado fue un empate sin goles.

Probables formaciones

  • Juventud Unida (SL): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Juan Alvacete, Lautaro Figueroa; Santino Moya, Alan Lima, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Juan Martín Amieva y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.
  • Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Lucas Mas, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Emanuel Décimo; Ricardo Herensperger y Juan Mazzolo, Agustín Ferro, Ricardo Dichiara. DT: Alejandro Abaurre.
  • Estadio: Sebastián Diez
  • Árbitro: Pablo Federico Núñez (San Juan)
  • Hora: 15. 30

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