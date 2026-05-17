Atlético San Martín no levanta cabeza en el Federal A y cayó como visitante frente a Argentino de Monte Maíz

En el marco de la 9na y última fecha de la primera rueda del Torneo Federal A, el Atlético San Martín sufrió una dura derrota por 4 a 1 ante Argentino de Monte Maíz, en Córdoba, por el Grupo C.
En la última fecha de la primera rueda del Torneo Federal A, el Atlético San Martín sufrió una dura derrota ante Argentino de Monte Maíz, en Córdoba.
En el marco de la 9na y última fecha de la primera rueda del Torneo Federal A, el Atlético San Martín sufrió una dura derrota por 4 a 1 ante Argentino de Monte Maíz, en Córdoba, por el Grupo C.
El Chacarero fue claramente superado en el estadio Modesto Marrone y solo pudo descontar con el tanto de Agustín Ferro para maquillar un resultado adverso.
En el primer tiempo a los 27’ Ignacio Blangetti marcó el primero para el local, Ramiro Laserre aumentó a los 30’ y en la segunda parte llegaron los tantos de Jorge Tejada y Hugo Vera, de penal.
El Atlético San Martín venía de empatar 1 a 1 ante FADEP en el debut como entrenador de Alejandro Abaurre, lleva 5 partidos sin ganar (3 derrotas y 2 empates) y cerró la primera rueda con solo una victoria ante Atenas de Río Cuarto, de local.
El Albirrojo ocupa el último puesto con 6 puntos (un triunfo, 3 empates y 4 derrotas) y buscará recuperarse en la segunda rueda donde debutará de visitante ante Juventud Unida.
La Síntesis
Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Hugo Vera, Matías Barbero, Elías Corona y Leonardo López; Facundo Rassol, Sebastián González, Rodrigo Laserre y Jorge Tejada; Ignacio Blanguetti y Gabriel Sarmiento. DT: Carlos Mazzola.
Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Lucas Mas, Matías Contreras, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Emanuel Décimo; Ricardo Herensperger y Juan Mazzolo, Agustín Ferro, Rafael Dichara. DT: Alejandro Abaurre.
Goles: PT: 27’ Blanguetti (A),30’ Laserre (A)ST: 15’ J. Tejada (A), 20’ Ferro (ACSM), 34’ Vera de penal (A)