Atlético San Martín no levanta cabeza en el Federal A y cayó como visitante frente a Argentino de Monte Maíz

El Atlético San Martín venía de empatar 1 a 1 ante FADEP en el debut como entrenador de Alejandro Abaurre, lleva 5 partidos sin ganar (3 derrotas y 2 empates) y cerró la primera rueda con solo una victoria ante Atenas de Río Cuarto, de local.

El Albirrojo ocupa el último puesto con 6 puntos (un triunfo, 3 empates y 4 derrotas) y buscará recuperarse en la segunda rueda donde debutará de visitante ante Juventud Unida.

La Síntesis

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Hugo Vera, Matías Barbero, Elías Corona y Leonardo López; Facundo Rassol, Sebastián González, Rodrigo Laserre y Jorge Tejada; Ignacio Blanguetti y Gabriel Sarmiento. DT: Carlos Mazzola.

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Lucas Mas, Matías Contreras, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Emanuel Décimo; Ricardo Herensperger y Juan Mazzolo, Agustín Ferro, Rafael Dichara. DT: Alejandro Abaurre.

Goles: PT: 27’ Blanguetti (A),30’ Laserre (A)ST: 15’ J. Tejada (A), 20’ Ferro (ACSM), 34’ Vera de penal (A)