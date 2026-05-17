El golazo del mendocino Taty Castellanos no alcanzó, el West Ham cayó y sigue en zona de descenso

Taty Castellanos convirtió un golazo en la caída del West Ham

El West Ham está en una situación muy complicada: tras caer por la Premier League ahora deberá esperar el partido entre el Chelsea y el Tottenham que se disputará el martes a partir de las 16.15 para saber si pierden la categoría ese día o si tendrán una chance más de salvarse el próximo fin de semana.

En el inicio del partido el Newcastle golpeó rápido y por duplicado a los 15 y 19 minutos con goles del alemán Nick Woltemade y del danés William Osula, respectivamente. Luego, en el 65, nuevamente convirtió Osula firmando el 3 a 0 parcial.

Más adelante, en el 69, llegó el gol de Taty Castellanos que poco sirvió ya que el West Ham ya estaba condenado a la derrota y nuevamente se quedaron con las manos vacías en un momento crítico.

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De esta manera Castellanos llegó a su quinto gol con la camiseta del West Ham, pero podría perder la categoría el próximo martes.

West Ham El equipo de Taty Castellanos está al borde del descenso.

Taty Castellanos está muy complicado con el descenso

El martes el Tottenham visitará al Chelsea en el partido correspondiente a la fecha 37 de la Premier League, si el equipo de Cuti Romero gana el descenso del West Ham estará definido.

Embed - Newcastle vs West Ham United (3-1) Highlights | Premier League 2026| Osula goal | newcastle west ham

Sin embargo, si Tottenham cae el conjunto de Taty Castellanos tendrá la posibilidad de dar vuelta la historia el próximo fin de semana cuando reciba al Leeds United, siempre y cuando los del defensor argentino caigan como local frente al Everton.

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y el delantero mendocino lo tiene bien claro. En cuanto a su futuro, todo indicaría que, si se concreta la pérdida de la categoría, Castellanos continuará su carrera en otro club, y son varios los equipos interesados en sumar su cuota goleadora a sus filas.