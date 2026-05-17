Trajes, motos clásicas y solidaridad: así se vivió el Distinguished Gentleman's Ride en Mendoza

Bajo el sol de un domingo fresco y con el inconfundible rugido de motos clásicas, Mendoza volvió a sumarse al fenómeno global del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), la rodada solidaria que cada año reúne a moteros y motociclistas de más de 1.500 ciudades del mundo en simultáneo. La propuesta busca romper con los estereotipos del motociclismo y reunir a la comunidad en torno a una causa que trasciende la pasión por las dos ruedas: la salud masculina.
El evento tiene como objetivo principal recaudar fondos para la Fundación Movember, destinados a la prevención del cáncer de próstata y a programas de salud mental para hombres.
Para participar, cada motociclista realizó una donación mínima a través del sitio oficial del evento y así se sumó a una red global de ayuda.
Un despliegue de estilo y tradición
La jornada en la provincia comenzó temprano con dos puntos de partida: uno en la Capital y otro en San Martín. Cerca de las 9.30 de la mañana, las columnas de motos convergieron en la explanada de la Casa de Gobierno, donde se vivió una verdadera fiesta de camaradería, como les gusta decir a los moteros.
El “dress code” de trajes elegantes, corbatines, chalecos y camisas impecables le dio un toque clásico vintage presente en la vestimenta y en las motos.
Los asistentes pudieron disfrutar de una exposición de motos antiguas y clásicas, con ejemplares destacados de las décadas del 50 y 60, e incluso la curiosa presencia de un Topolino que se robó todas las miradas.
El camino hacia los Caminos del Vino
Tras el encuentro inicial frente a la Casa de Gobierno, donde no faltaron el café y las charlas entre entusiastas, la caravana emprendió una rodada de 35 kilómetros con destino a Luján. El destino final fue la Bodega Penedo Borges, una exclusiva bodega boutique donde los participantes fueron recibidos con stands de marcas auspiciantes, comida gourmet y una exposición de objetos antiguos.
La organización local estuvo a cargo del club Royal Enfield Mendoza (conocidos popularmente como “los Royaleros”), con el apoyo de marcas internacionales como Triumph, además del acompañamiento del Gobierno de Mendoza.
“Es un evento donde la gente se saluda, comparte y se une por un fin común. Ver tantas motos clásicas juntas por una causa solidaria es realmente movilizante”, destacó el periodista Ricardo Montacuto, que participó en el evento.