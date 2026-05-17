Trajes, motos clásicas y solidaridad: así se vivió el Distinguished Gentleman's Ride en Mendoza

Distinguished Gentleman's Ride en Mendoza Jornada solidaria para concientizar sobre la salud masculina.

Un despliegue de estilo y tradición

La jornada en la provincia comenzó temprano con dos puntos de partida: uno en la Capital y otro en San Martín. Cerca de las 9.30 de la mañana, las columnas de motos convergieron en la explanada de la Casa de Gobierno, donde se vivió una verdadera fiesta de camaradería, como les gusta decir a los moteros.

El “dress code” de trajes elegantes, corbatines, chalecos y camisas impecables le dio un toque clásico vintage presente en la vestimenta y en las motos.

Distinguished Gentleman's Ride en Mendoza La explanada de la Casa de Gobierno fue la vidrieda de una gran exposición de motos clásicas.

Los asistentes pudieron disfrutar de una exposición de motos antiguas y clásicas, con ejemplares destacados de las décadas del 50 y 60, e incluso la curiosa presencia de un Topolino que se robó todas las miradas.

El camino hacia los Caminos del Vino

Tras el encuentro inicial frente a la Casa de Gobierno, donde no faltaron el café y las charlas entre entusiastas, la caravana emprendió una rodada de 35 kilómetros con destino a Luján. El destino final fue la Bodega Penedo Borges, una exclusiva bodega boutique donde los participantes fueron recibidos con stands de marcas auspiciantes, comida gourmet y una exposición de objetos antiguos.

Distinguished Gentleman's Ride en Mendoza La vicegobernadora Hebe Casado estuvo presente en la jornada.

La organización local estuvo a cargo del club Royal Enfield Mendoza (conocidos popularmente como “los Royaleros”), con el apoyo de marcas internacionales como Triumph, además del acompañamiento del Gobierno de Mendoza.

“Es un evento donde la gente se saluda, comparte y se une por un fin común. Ver tantas motos clásicas juntas por una causa solidaria es realmente movilizante”, destacó el periodista Ricardo Montacuto, que participó en el evento.

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Distinguished Gentleman's Ride en Mendoza Uno de lo actos se realizó frente a las escalinatas de la Casa de Gobierno.

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