Mendoza, sede de un movida mundial de motos para visibilizar el cáncer de próstata y la salud mental

La provincia será una de las anfitrionas de este movimiento internacional que nació en 2012 y que hoy reúne a miles de motociclistas vestidos con trajes elegantes, chalecos, corbatas y estilos vintage, todos arriba de motos clásicas o retro, para transformar las calles en una enorme campaña de concientización.

Detrás de la organización local aparece Leandro González, arquitecto mendocino y uno de los anfitriones oficiales del evento en la provincia. Para él, la propuesta va mucho más allá del motociclismo.

Lo más importante no son las motos sino la causa

“Es un evento mundial que se realiza el mismo día en las ciudades más importantes del mundo. Pero lo más importante no son las motos, sino la causa. Todo esto es para visibilizar y ayudar a la fundación Movember, que destina fondos a la investigación del cáncer de próstata y a la salud mental del hombre”, explicó.

Y justamente ahí está el verdadero corazón del Distinguished Gentleman’s Ride.

Aunque el desfile de motos clásicas y la estética elegante llaman la atención de inmediato, el evento busca poner sobre la mesa temas que durante años muchos hombres evitaron hablar: los controles médicos, la depresión, la ansiedad, el suicidio y el impacto del silencio emocional.

El cáncer de próstata es una de las enfermedades más frecuentes entre los hombres en el mundo. A eso se suma otra problemática que muchas veces permanece invisibilizada: la salud mental masculina. El DGR trabaja desde hace años junto a la fundación Movember, una organización internacional que financia investigaciones y campañas de prevención relacionadas con ambas causas.

“Hay muchas cosas de las que los hombres todavía hablan poco. Este evento ayuda a abrir conversaciones importantes desde un lugar distinto, positivo, comunitario”, señaló Leandro.

encuentro de motos en mendoza hombres La consigna, vestirse elegante y salir a rodar. Detrás, un objetivo solidario.

La propuesta tiene además un espíritu muy particular. No hay competencia, velocidad ni exhibicionismo extremo. Todo ocurre bajo una lógica de camaradería y encuentro.

“Mucha gente cree que es solo una juntada de motos, pero en realidad se vive como una experiencia muy humana. Hay familias, amigos, personas que participan por la causa y por el mensaje que se intenta dar”, contó el organizador.

El evento mendocino tendrá una rodada gratuita abierta a motociclistas con motos clásicas, vintage y otros estilos compatibles con la filosofía del DGR. El único requisito es comprometerse con la causa mediante una donación mínima de cinco dólares en la plataforma oficial del evento.

La salud masculina, un tema del que poco se habla

Durante los días previos, los participantes recibirán por correo electrónico toda la información relacionada con el recorrido, reglamento y actividades programadas.

La jornada tendrá además un cierre especial en la reconocida bodega Penedo Borges, donde se realizará un almuerzo con vinos premium, música en vivo, sorteos y distintas propuestas pensadas para celebrar el encuentro.

“Queremos que sea uno de esos días que se disfrutan de principio a fin. Buena gente, buenas motos y un motivo que realmente vale la pena”, resumió Leandro.

El Distinguished Gentleman’s Ride nació en Australia hace más de una década y hoy se realiza en más de 105 países. Desde 2012 ya participaron más de 500.000 motociclistas y se recaudaron más de 60 millones de dólares destinados a programas de investigación y prevención.

La estética es uno de los sellos más reconocibles del evento. Las imágenes de hombres y mujeres elegantemente vestidos recorriendo ciudades arriba de motos vintage terminan convirtiéndose en un espectáculo visual poderoso, capaz de captar atención en redes sociales, medios y espacios públicos.

Pero detrás de esa postal hay algo mucho más profundo.

encuentro de motos en mendoza mujeres Las mujeres, vestidas elegantes, también acompañan esta movida solidaria y motoquera.

“El mensaje es que cuidarse también es importante. Hacerse controles, hablar de salud mental, pedir ayuda cuando uno no está bien. Parece algo simple, pero todavía cuesta muchísimo”, reflexionó el anfitrión mendocino.

En ese sentido, Mendoza no solo será escenario de un evento internacional, sino también parte de una conversación global que busca cambiar ciertas formas culturales asociadas a la masculinidad.

Un encuentro que promete camaradería y solidaridad

La organización local trabaja desde hace meses en la logística y preparación del encuentro. Según explicó Leandro, existe además una fuerte expectativa por la convocatoria que puede generar este año el evento en la provincia.

“Mendoza tiene un marco ideal para este tipo de experiencias. La gente acompaña mucho, hay una comunidad motociclista enorme y además se genera algo muy lindo cuando se mezcla solidaridad, cultura y pasión por las motos”, señaló.

El recorrido urbano buscará justamente transmitir una convivencia respetuosa y ordenada, alejada de los estereotipos tradicionales asociados al motociclismo.

La invitación está abierta a toda la comunidad motociclista y también a quienes quieran acercarse a acompañar la iniciativa desde afuera.

Porque aunque las motos serán protagonistas visuales de la jornada, el verdadero motor del Distinguished Gentleman’s Ride será otro: generar conciencia, salvar vidas y demostrar que hablar de salud masculina también puede hacerse desde la unión, la elegancia y el compromiso colectivo.

Informes: Instagram @dgrmendoza / 2615518283