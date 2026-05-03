Comprar una moto nueva en 72 cuotas: cómo acceder al crédito en mayo

El mercado de motos en Argentina atraviesa un momento de expansión. De acuerdo con el último informe de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), durante el primer trimestre de 2026 se patentaron 222.871 unidades, lo que marca un salto notable frente a las 153.460 registradas en el mismo período de 2025. Este incremento interanual, superior al 45%, ratifica que cada vez más argentinos eligen la moto tanto por eficiencia urbana como por economía.
El crecimiento fue constante mes a mes: enero inició con 69.294 unidades, febrero subió a 71.474 y marzo cerró el trimestre con un pico de 82.103 patentamientos. Un dato sobresaliente es el dominio de la producción local, ya que el 97% de las motos vendidas (216.249 unidades) son de origen nacional.
Motos de baja cilindrada y créditos en 72 cuotas fijas del Banco Nación
El segmento de baja cilindrada (entre 101 y 250 cc) sigue siendo el corazón del mercado, concentrando más del 90% de las ventas con 201.955 unidades. Esta tendencia se apoya en la aparición de herramientas financieras clave, como los préstamos del Banco Nación, que ofrece hasta 72 cuotas fijas con tasas del 50%.
A continuación, los precios y opciones de financiación para algunos de los modelos más buscados bajo un esquema de 24 cuotas fijas:
- Yamaha FZ 3.0: Con un valor de $6.906.000, se puede financiar en cuotas de $403.366 (Costo Financiero Total de 51,64%).
- Keller Miracle 150: Su precio es de $2.316.599, con cuotas mensuales de $135.308.
- Zanella ZB 110 Z3: Se ofrece a $1.897.800, con cuotas fijas de $110.846.
- Mondial Ld Max 110 Rt: Una de las opciones más accesibles a $1.611.000, con cuotas de $94.095.
Si bien las motos pequeñas lideran el traslado diario y el trabajo, los segmentos de media y alta cilindrada también mostraron actividad: se vendieron 13.230 unidades en el rango de 251-500 cc y 4.579 en el de 501-800 cc.
Este escenario refleja un mercado diverso que, gracias a la producción nacional y al crédito, logra superar la barrera de la movilidad básica para transformarse en un motor del consumo industrial.