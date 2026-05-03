Comprar una moto nueva en 72 cuotas: cómo acceder al crédito en mayo

Motos de baja cilindrada y créditos en 72 cuotas fijas del Banco Nación

El segmento de baja cilindrada (entre 101 y 250 cc) sigue siendo el corazón del mercado, concentrando más del 90% de las ventas con 201.955 unidades. Esta tendencia se apoya en la aparición de herramientas financieras clave, como los préstamos del Banco Nación, que ofrece hasta 72 cuotas fijas con tasas del 50%.

A continuación, los precios y opciones de financiación para algunos de los modelos más buscados bajo un esquema de 24 cuotas fijas:

Yamaha FZ 3.0: Con un valor de $6.906.000, se puede financiar en cuotas de $403.366 (Costo Financiero Total de 51,64%).

Keller Miracle 150: Su precio es de $2.316.599, con cuotas mensuales de $135.308.

Zanella ZB 110 Z3: Se ofrece a $1.897.800, con cuotas fijas de $110.846.

Mondial Ld Max 110 Rt: Una de las opciones más accesibles a $1.611.000, con cuotas de $94.095.

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Si bien las motos pequeñas lideran el traslado diario y el trabajo, los segmentos de media y alta cilindrada también mostraron actividad: se vendieron 13.230 unidades en el rango de 251-500 cc y 4.579 en el de 501-800 cc.

Este escenario refleja un mercado diverso que, gracias a la producción nacional y al crédito, logra superar la barrera de la movilidad básica para transformarse en un motor del consumo industrial.