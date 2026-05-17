Nicolás Otamendi se despidió del Benfica y en River lo esperan con los brazos abiertos

Nicolás Otamendi se despidió del Benfica

El defensor publicó en sus redes sociales unas sentidas palabras en su salida del equipo portugués: "Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes… y cada uno de ellos valió la pena".

"Acá crecí como jugador, pero sobre todo como persona. Compartí vestuario con grandes compañeros, conocí personas increíbles y entendí el verdadero significado de luchar, caer y volver a levantarse", continuó la despedida.

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Otamendi no hizo referencia a dónde continuará su carrera deportiva: "Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Gracias por abrirme las puertas, por acompañarme durante todos estos años y por hacerme sentir parte de una familia".

Nicolás Otamendi En River esperan que Nicolás Otamendi acepte la propuesta.

River le ofreció un contrato a Nicolás Otamendi

De esta manera el defensor de 38 años se quedará sin club el 30 de junio por lo que deberá decidir su futuro en pleno Mundial; fue José Mourinho - entrenador del Benfica - quien se refirió a la situación: "Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol, Otamendi es uno de ellos. Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica, Todo está en sus manos".

El Millonario le ofreció al defensor un vínculo por un año y medio, por lo que esperan que emita su decisión lo antes posible para asegurarse su llegada teniendo en cuenta que tanto Valencia como desde Arabia Saudita han manifestado interés por sumarlo en sus filas.

En total, Nicolás Otamendi defendió la camiseta del Benfica en 281 oportunidades, convirtiendo 18 goles mientras que en la temporada vigente disputó 46 encuentros y levantó la Supercopa de Portugal.