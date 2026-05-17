Federico Diedrich creó su sistema de entrenamiento personal en Mendoza: "Llevamos el gimnasio a la casa"

EV-X trabaja en el Gran Mendoza con profesionales formados en el área de salud, entrenamiento y bienestar, y a la hora de hablar de sus creadores Diedrich puntualizó: "Sofi es profesora de educación física, personal trainer y se ha formado en bio neuro emoción y programación neurolingüística (PNL). Yo, el otro socio o creador, soy preparador físico deportivo, entrenador personal certificado en Estados Unidos y tengo una especialización en biomecánica del entrenamiento".

Respecto de las funciones de cada uno en la organización, reveló: "Sofi se dedica a lo macro del proyecto, la visión, al crecimiento y el ecosistema de Evox y yo dedico a una versión más micro, con más referencia a la operación, a la calidad del servicio y a la ejecución. Además, Evox está compuesto por profesionales especializados en diferentes rubros que pueden ser estética, rendimiento o salud. Y dentro de la salud puede ser tercera edad, diabetes, embarazos. Tenemos distintos rubros y nos caracterizamos principalmente porque llevamos el gimnasio a la casa de la persona".

Los comienzos de EV-X

"Los dos trabajábamos de manera autónoma, cada uno con clientes y teníamos la agenda llena, pero cada vez más personas nos buscaban y siempre nuestro hincapié fue tratar de ayudar a la mayor cantidad posible de personas a recuperar su movilidad, evitar cirugías, a ganar fuerza y confianza, en definitiva tener calidad de vida", destacó Diedrich.

EVX 1 Federico y Sofía impulsaron juntos el proyecto de entrenamiento personal.

Luego, destacó: "Entonces dijimos, ¿por qué no, le buscamos la vuelta para que esto se expanda?. Entonces, lo que hacemos ahora es trabajar por zonas y por objetivos con diversos entrenadores para que asistan al hogar de las personas y tengan la posibilidad de entrenar de forma profesional, supervisada y con un objetivo bien marcado".

El entrenamiento personal marca la diferencia entre lo que sería intentar cambiar y realmente transformarse. Nos dedicamos al entrenamiento personal porque entendemos que cada cuerpo es único con sus propias fortalezas, limitaciones y obviamente potencial inexplorado. Es muy genérico lo que se ve en las redes sociales y no todo se adapta ehm a todas las personas (Federico Diedrich, creador de EV-X) El entrenamiento personal marca la diferencia entre lo que sería intentar cambiar y realmente transformarse. Nos dedicamos al entrenamiento personal porque entendemos que cada cuerpo es único con sus propias fortalezas, limitaciones y obviamente potencial inexplorado. Es muy genérico lo que se ve en las redes sociales y no todo se adapta ehm a todas las personas (Federico Diedrich, creador de EV-X)

"Hay gente con objetivos distintos y para eso necesita la persona un plan personalizado y alguien que periódicamente planifique acorde con todo lo que conlleva su individualidad. Por eso nosotros decimos que Evox es 100% personal y promueve la salud integral, porque buscamos primero que nada fortalecer los pilares del movimiento humano", insistió.

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"Buscamos que la persona mejore su calidad de vida y obtenga diversos hábitos que acompañen el entrenamiento para que la persona tenga bienestar a futuro y pueda sostenerlo. Y obviamente lo más importante es el acompañamiento, con profesionales certificados", resaltó.

Qué incluye un plan de entrenamiento personalizado

"Lo primero que hacemos, si la persona decide entrenar con nosotros es una evaluación inicial completa. Yo soy el que se encarga del análisis biomecánico y evalúo la calidad motriz y la calidad de movimiento a través de una seguidilla de ejercicios. Luego la persona completa un cuestionario y teniendo esos dos parámetros me siento a planificar. El objetivo que me propone la persona, pero también lo que yo detecto que tengo que mejorar y potenciar. Además, tenemos un programa progresivo estructurado en base al objetivo", contó el profesor de educación física.

EVX 3 Diedrich describió detalladamente el trabajo que realizan.

Más adelante, agregó: "Luego tenemos también orientación de hábitos con tips nutricionales, guía de hábitos para una mejor calidad de vida, ideas para dormir mejor, biohacking y demás. Y obviamente lo más importante, el seguimiento y ajuste continuo. Porque hacemos un monitoreo constante del progreso analizando métricas para garantizar que siempre estemos mejorando. Si estamos estancados se detecta en el momento para poder modificarlo".

Puntos clave del entrenamiento personal de EV-X

Recuperación de la confianza: "La persona redescubre la motivación interior y desarrolla una mentalidad necesaria para mantener un estilo de vida activo, saludable y equilibrado a largo plazo, la persona se siente en constante avance y comodidad".

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Prevención y rehabilitación: "Es muy importante. Es un un sistema inteligente con asesoría experta que previene lesiones o rehabilita. Y fortalece las zonas vulnerables del cuerpo, esto es muy importante".

Autonomía completa: "Tenemos profesionales que se centran en perfeccionar la técnica, la mecánica y el verdadero progreso".

Traemos un sistema de entrenamiento de Estados Unidos que lo aplicamos y le damos forma a instalarlo en la comodidad del hogar de la persona. Además, tenemos nuestra propia plataforma y software online porque el 90% de nuestros clientes viajan seguido (Fede Diedrich) Traemos un sistema de entrenamiento de Estados Unidos que lo aplicamos y le damos forma a instalarlo en la comodidad del hogar de la persona. Además, tenemos nuestra propia plataforma y software online porque el 90% de nuestros clientes viajan seguido (Fede Diedrich)

Para todos: "Nuestro programa permite que la gente se pueda manejar de forma online, asincrónica o sincrónica, dependiendo la cantidad de días que viaje. Por ejemplo, si se van de vacaciones 15 días, entrenan 15 días con nosotros y pueden entrenar 15 días extra en un gimnasio de forma sincrónica al horario que ellos quieran. Todos tienen acceso, ya sea presencial u online, completamente monitoreados y verificados para que la persona siga progresando".

En casa: "Normalmente las personas a las que llegamos no tienen tiempo o ganas de ir a un gimnasio, priorizan su comodidad porque les ahorra tiempo y entrenan en su casa, también personas que por sus tiempos necesitan optimizar horarios con la seguridad y garantía de entrenar. También hay otros que no quieren o no se pueden mostrar públicamente o priorizan la privacidad. Por eso no entrenamos en espacios públicos y hacemos hincapié en esa intimidad que genera empatía, confianza y credibilidad a la hora de progresar".