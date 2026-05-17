FADEP y Huracán Las Heras se enfrentan por el torneo Federal A

Este domingo desde las 11 30 habrá un nuevo choque de equipos mendocinos. Se enfrentarán FADEP y Huracán Las Heras por la 9ª fecha y última de la primera rueda de la fase de grupos de la Zona 3 del torneo Federal A.
Este domingo desde las 11 30 habrá un nuevo choque de equipos mendocinos. Se enfrentarán FADEP y Huracán Las Heras por la 9ª fecha y última de la primera rueda de la fase de grupos de la Zona 3 del torneo Federal A.
El partido se jugará en el Predio de Russell bajo el arbitraje de Joaquín Gil.
FADEP viene de empatar 1 a 1 con el Atlético Club San Martín en condición de visitante. El equipo de Russell buscará su segunda victoria en el certamen. El equipo dirigido por Diego Pozo marcha en el último puesto con 6 puntos junto al Atlético Club San Martín acumulando 1 triunfo, 3 empates, y 3 derrotas.
En su último partido de esta primera ronda buscará lograr su segunda victoria seguida de local y terminar con un triunfo en el cierre de esta primera rueda.
El equipo dirigido por Sergio Toti Arias viene de empatar 1 a 1 con Deportivo Rincón condición de local. El equipo de calle Olascoaga buscará su tercera victoria en el torneo.
El Globo suma 10 puntos producto de dos triunfos, cuatro empates y una derrota. Se ubica cuarto en zona de clasificación a tres puntos del líder Atenas de Río Cuarto.
El equipo dirigido por Sergio Toti Arias buscará extender su racha positiva en el torneo, ya que lleva cinco partidos sin perder. Tras caer con Juventud Unida de San Luis de visitante obtuvo dos victorias y tres empates.
Probables formaciones:
FADEP: Cristian Aracena; Brayan Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Rodrigo Arciero, Facundo Romero, Guillermo Coceres y Enzo Montenegro; Nicolás Sandoval, Aldo Araujo, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias
Estadio: FADEP.
Árbitro Joaquín Gil.
Hora: 11.30.