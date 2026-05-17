FADEP y Huracán Las Heras se enfrentan por el torneo Federal A

Así llega FADEP

FADEP viene de empatar 1 a 1 con el Atlético Club San Martín en condición de visitante. El equipo de Russell buscará su segunda victoria en el certamen. El equipo dirigido por Diego Pozo marcha en el último puesto con 6 puntos junto al Atlético Club San Martín acumulando 1 triunfo, 3 empates, y 3 derrotas.

Diego pozo. Diego Pozo es el entrenador de FADEP.

En su último partido de esta primera ronda buscará lograr su segunda victoria seguida de local y terminar con un triunfo en el cierre de esta primera rueda.

huracan las heras. Huracán Las Heras viene de igualar de local 1 a 1 ante Deportivo Rincón de Neuquén.

Así llega Huracán Las Heras

El equipo dirigido por Sergio Toti Arias viene de empatar 1 a 1 con Deportivo Rincón condición de local. El equipo de calle Olascoaga buscará su tercera victoria en el torneo.

Toti Arias Huracan- Sergio Toti Arias es el conductor de Huracán Las Heras.

El Globo suma 10 puntos producto de dos triunfos, cuatro empates y una derrota. Se ubica cuarto en zona de clasificación a tres puntos del líder Atenas de Río Cuarto.

concentrados Huracán Las Heras- fadep

El equipo dirigido por Sergio Toti Arias buscará extender su racha positiva en el torneo, ya que lleva cinco partidos sin perder. Tras caer con Juventud Unida de San Luis de visitante obtuvo dos victorias y tres empates.

tabla fedral a -.

Probables formaciones:

FADEP: Cristian Aracena; Brayan Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Rodrigo Arciero, Facundo Romero, Guillermo Coceres y Enzo Montenegro; Nicolás Sandoval, Aldo Araujo, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias

Estadio: FADEP.

Árbitro Joaquín Gil.

Hora: 11.30.