Prime Video: tres exitosas series de EE.UU. muy recomendadas que no te podés perder

En este fascinante thriller psicológico, Laura lo tiene todo: una carrera brillante, un esposo que la ama y a su adorado hijo, Daniel.

novia

Sin embargo, su vida perfecta se desmorona cuando Daniel lleva a casa a Cherry, una novia que lo cambia todo. Laura cree que Cherry oculta algo.

¿Es una oportunista manipuladora o es solo paranoia? La verdad es cuestión de perspectiva.

La serie La novia tiene 6 capítulos.

Prime Video: reparto de la serie La novia

Robin Wright

Olivia Cooke

Laurie Davidson

Waleed Zuaiter

Tanya Moodie

Shalom Brune-Franklin

Tráiler de la serie La novia

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Prime Video: de qué trata la serie Muy viejo para morir joven

En una noche trágica, la vida de Martin Jones, oficial del alguacil de Los Ángeles, comienza a destrozarse al verse obligado a ingresar a la clandestinidad de soldados de un cartel, de asesinos Yakuza y de unos justicieros misteriosos.

morir

En poco tiempo se encuentra perdido en una odisea irreal de muerte, misticismo y venganza, a medida que su pasado se le viene encima.

La serie Muy viejo para morir joven tiene 10 episodios.

Prime Video: reparto de la serie Muy viejo para morir joven

Babs Olusanmokun

Augusto Aguilera

John Hawkes

Jena Malone

Hart Bochner

Nell Tiger Free

Celestino Cornielle

Billy Baldwin

Miles Teller

Tráiler de la serie Muy viejo para morir joven

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Prime Video: de qué trata la serie El ferrocarril subterráneo

Cora es una joven esclava de una plantación de algodón en Georgia. Abandonada por su madre, vive sometida a la crueldad de sus amos.

Cuando César, un joven de Virginia, le habla del ferrocarril subterráneo, ambos deciden iniciar una arriesgada huida hacia el norte para conseguir la libertad.

ferrocarril

El ferrocarril subterráneo convierte en realidad una fábula de la época e imagina una red de estaciones clandestinas unidas por raíles, bajo tierra, que cruzan el país.

En su huida, Cora y César recorrerán diferentes estados, y en cada parada se encontrarán un mundo completamente diferente, mientras acumulan decepciones en el transcurso de una bajada a los infiernos de la condición humana.

Aun así, también habrá destellos de humanidad que les harán mantener la esperanza.

El ferrocarril subterráneo tiene 10 capítulos.

Prime Video: reparto de la serie El ferrocarril subterráneo

Thuso Mbedu

Chase W. Dillon

Joel Edgerton

Sheila Atim

Ben Walker

Jeff Pope

Sean Bridgers

Aaron Pierre

Tráiler de la serie El ferrocarril subterráneo