Si te gustan el universo de las eries, Prime Video tiene en su extenso catálogo tres series de Estados Unidos que no te van a defraudar. Drama, romance, aventuras y suspenso en estas tres series que no vas a parar de mirar.
Prime Video: tres exitosas series de EE.UU. muy recomendadas que no te podés perder
Prime Video tiene una catálogo de calidad, con grandes producciones, estas tres series de Estados Unidos son muy recomendables
Prime Video: de qué trata la serie La novia
En este fascinante thriller psicológico, Laura lo tiene todo: una carrera brillante, un esposo que la ama y a su adorado hijo, Daniel.
Sin embargo, su vida perfecta se desmorona cuando Daniel lleva a casa a Cherry, una novia que lo cambia todo. Laura cree que Cherry oculta algo.
¿Es una oportunista manipuladora o es solo paranoia? La verdad es cuestión de perspectiva.
La serie La novia tiene 6 capítulos.
Prime Video: reparto de la serie La novia
- Robin Wright
- Olivia Cooke
- Laurie Davidson
- Waleed Zuaiter
- Tanya Moodie
- Shalom Brune-Franklin
Tráiler de la serie La novia
Prime Video: de qué trata la serie Muy viejo para morir joven
En una noche trágica, la vida de Martin Jones, oficial del alguacil de Los Ángeles, comienza a destrozarse al verse obligado a ingresar a la clandestinidad de soldados de un cartel, de asesinos Yakuza y de unos justicieros misteriosos.
En poco tiempo se encuentra perdido en una odisea irreal de muerte, misticismo y venganza, a medida que su pasado se le viene encima.
La serie Muy viejo para morir joven tiene 10 episodios.
Prime Video: reparto de la serie Muy viejo para morir joven
- Babs Olusanmokun
- Augusto Aguilera
- John Hawkes
- Jena Malone
- Hart Bochner
- Nell Tiger Free
- Celestino Cornielle
- Billy Baldwin
- Miles Teller
Tráiler de la serie Muy viejo para morir joven
Prime Video: de qué trata la serie El ferrocarril subterráneo
Cora es una joven esclava de una plantación de algodón en Georgia. Abandonada por su madre, vive sometida a la crueldad de sus amos.
Cuando César, un joven de Virginia, le habla del ferrocarril subterráneo, ambos deciden iniciar una arriesgada huida hacia el norte para conseguir la libertad.
El ferrocarril subterráneo convierte en realidad una fábula de la época e imagina una red de estaciones clandestinas unidas por raíles, bajo tierra, que cruzan el país.
En su huida, Cora y César recorrerán diferentes estados, y en cada parada se encontrarán un mundo completamente diferente, mientras acumulan decepciones en el transcurso de una bajada a los infiernos de la condición humana.
Aun así, también habrá destellos de humanidad que les harán mantener la esperanza.
El ferrocarril subterráneo tiene 10 capítulos.
Prime Video: reparto de la serie El ferrocarril subterráneo
- Thuso Mbedu
- Chase W. Dillon
- Joel Edgerton
- Sheila Atim
- Ben Walker
- Jeff Pope
- Sean Bridgers
- Aaron Pierre