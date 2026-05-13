Esta semana Prime Video confirmó que realizará una adaptación del exitoso libro "Alas de sangre" de Rebeca Yarros, el cual pertenece a la serie de libros románticos "The Empyrean". El productor ejecutivo del proyecto será el reciente ganador del premio Oscar, Michael B. Jordan.
Prime Video confirmó la adaptación de 'Alas de sangre': ¿de qué trata esta saga de libros?
Michael B. Jordan será el productor ejecutivo de esta serie que es muy esperada por los lectores de los libros de Yarros
La serie de libros "The Empyrean" de Yarros comenzó con el lanzamiento del bestseller del New York Times "Fourth Wing" en mayo de 2023, seguido de la secuela "Iron Flame" en noviembre de 2023 y el tercer libro "Onyx Storm" en enero de 2025. Aún no se han anunciado los títulos ni las fechas de lanzamiento del cuarto y quinto libro previstos.
¿De qué trata el libro "Alas de sangre"?
"Alas de sangre" (en inglés "Fourth Wing") es una novela de fantasía romántica (del género romantasy) que sigue a Violet Sorrengail, una joven obligada por su madre a ingresar en el brutal Colegio de Guerra Basgiath para convertirse en jinete de dragones. En un entorno mortal donde se debe vincular con un dragón o morir, Violet usa su inteligencia para sobrevivir.
¿Qué se sabe de la adaptación que hará Prime Video de "Alas de sangre"?
Michael B. Jordan no brindó muchos detalles sobre esta adaptación, pero ya se saque adquirió los derechos de esta historia y que el proyecto será desarrollado por MGM Studios de Amazon, su productora y el estudio Outlier Society.
El grupo incluye a la propia Yarros, así como a la cocreadora de "Westworld" de HBO, Lisa Joy (quien es productora ejecutiva y dirigirá el primer episodio de "Fourth Wing") y la showrunner Meredith Averill (quien co-creó "Locke & Key" de Netflix).
"Estoy encantada de trabajar con este equipo dedicado y experimentado y agradecido por su pasión por el libro y los lectores que lo respaldan", dijo Yarros.
Otros productores ejecutivos incluyen a la presidenta de Outlier, Elizabeth Raposo, así como a Jonathan Nolan y Athena Wickham de Kilter Films. Liz Pelletier y Sherryl Clark son productoras ejecutivas de Premeditated Productions, la compañía hermana de la editorial Entangled Publishing de “Fourth Wing”. El vicepresidente ejecutivo de TV Outlier Society, Stefano Agosto, actuará como coproductor ejecutivo.