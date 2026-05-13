Prime Video confirmó la adaptación de 'Alas de sangre': ¿de qué trata esta saga de libros?

¿De qué trata el libro "Alas de sangre"?

"Alas de sangre" (en inglés "Fourth Wing") es una novela de fantasía romántica (del género romantasy) que sigue a Violet Sorrengail, una joven obligada por su madre a ingresar en el brutal Colegio de Guerra Basgiath para convertirse en jinete de dragones. En un entorno mortal donde se debe vincular con un dragón o morir, Violet usa su inteligencia para sobrevivir.

Alas de Sangre libros El libro "Alas de sangre" de Rebecca Yarros se convertirá en serie.

¿Qué se sabe de la adaptación que hará Prime Video de "Alas de sangre"?

Michael B. Jordan no brindó muchos detalles sobre esta adaptación, pero ya se saque adquirió los derechos de esta historia y que el proyecto será desarrollado por MGM Studios de Amazon, su productora y el estudio Outlier Society.

El grupo incluye a la propia Yarros, así como a la cocreadora de "Westworld" de HBO, Lisa Joy (quien es productora ejecutiva y dirigirá el primer episodio de "Fourth Wing") y la showrunner Meredith Averill (quien co-creó "Locke & Key" de Netflix).

"Estoy encantada de trabajar con este equipo dedicado y experimentado y agradecido por su pasión por el libro y los lectores que lo respaldan", dijo Yarros.

Alas de sangre libro Michael B. Jordan será uno de los productores ejecutivos de la serie.

Otros productores ejecutivos incluyen a la presidenta de Outlier, Elizabeth Raposo, así como a Jonathan Nolan y Athena Wickham de Kilter Films. Liz Pelletier y Sherryl Clark son productoras ejecutivas de Premeditated Productions, la compañía hermana de la editorial Entangled Publishing de “Fourth Wing”. El vicepresidente ejecutivo de TV Outlier Society, Stefano Agosto, actuará como coproductor ejecutivo.