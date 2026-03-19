Justicia para el talento: Las películas y series que forjaron el camino de Michael B Jordan hacia el premio Oscar

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ALL MY CHILDREN (2003 - 2006)

En esta serie, el actor Michael B Jordan hace de Reggie, un joven huérfano con muchos problemas pero que termina siendo adoptado por la familia protagonista. El papel iba a ser para Chadwick Boseman, pero lo rechazó. Luego ambos actores trabajaron juntos en "Black Panther".

FRIDAY NIGHT LIGHTS (2009)

El actor ingresó en una de las últimas temporadas de esta serie para hacer de Vince Howard, un joven con mucho talento para el fútbol americano pero con una vida familiar muy complicada.

CHRONICLE (2012)

Tres adolescentes del secundario encuentran algo raro en el bosque y de golpe ganan superpoderes.

FRUITVALE STATION (2013)

Esta película se basa en el caso real de Oscar Grant, un joven que fue asesinado por la policía en una estación de tren. Es la producción que lo puso en el mapa de Hollywood.

FANTASTIC FOUR (2015)

Cuatro jóvenes se teletransportan a un universo alternativo donde sufren un accidente y vuelven con habilidades sobrehumanas. La cinta no fue muy bien recibida por el público.

CREED (2015)

Adonis es el hijo de Apolo Creed, el icónico rival de Rocky Balboa, y quiere forjar su propio camino en el boxeo pero sin usar el apellido de su padre. El joven viaja a Filadelfia y busca a Rocky para que lo entrene. Vuelve a repetir su rol en CREED II (2018), y en CREED III (2023).

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BLACK PANTHER (2018)

T'Challa asume como Rey de Wakanda y un día aparece Eric Killmonger, un mercernario con sed de venganza que reclama su lugar en el trono.

FAHRENHEIT 451 (2018)

Es una adaptación del clásico libro donde Jordan hace de un bombero del futuro distópico. Sin embargo, este profesional no apaga incendios, sino que quema libros para controlar lo que la población piensa. De a poco comienza a cuestionar su tarea y enfrenta a sus superiores.

JUST MERCY (2019)

Aquí Michael B Jordan interpreta a Bryan Stevenson, un abogado recién recibido que viaja a Alabama para defender a las personas condenadas a muerte injustamente.

WITHOUT REMORSE (2021)

Está basada en los libros de Tom Clancy, y aquí el actor hace de John Kelly, un soldado de élite de la Marina que busca venganza luego de que un grupo de sicarios asesinara a su mujer embarazada.

A JOURNAL FOR JORDAN (2021)

Es un drama romántico dirigido por Denzel Washington, donde Jordan hace de un sargento que es mandando a la guerra de Irak y decide escribirle a su hijo un diario para dejarle un montón de lecciones de vida por si no vuelve a casa.

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SINNERS (2025)

En esta producción de Ryan Coogler, el actor hace de dos hermanos gemelos que vuelven a su pueblo natal para arrancar de cero con un negocio, pero se terminan cruzando con una fuerza diabólica muy oscura.