Atlético Club San Martín buscará volver a la victoria ante Argentino de Monte Maíz

Este será el segundo partido de Alejandro Abaurre como entrenador del Chacarero, que buscará lograr un resultado postivo en la última fecha de esta primera rueda.

Concentrados San Martín

La racha negativa del Atlético Club San Martín

El único partido que ganó el Chacarero fue de local ante Atenas de Río Cuarto por la 3ra fecha, por 1 a 0 y acumula cuatro encuentros sin triunfos. Tras este encuentro perdió 1 a 0 con Huracán Las Heras de visitante, empató sin goles con Costa Brava de local, cayó 1 a 0 frente a Deportivo Rincón en Neuquén de visitante y empató 1 a 1con FADEP en su estadio.

tabla del federal A

Así llega Argentino de Monte Maíz

Argentino de Monte Maíz viene de perder por 1 a 0 frente a Atenas de Río Cuarto, en condición de visitante. El conjunto dirigido por Carlos Mazzola se ubica en la sexta posición con 9 unidades, con dos triunfos, tres empates y dos derrotas.

Probables formaciones:

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Hugo Vera, Matías Barbero, Elías Corona y Leonardo López; Facundo Rassol, Sebastián González, Rodrigo Laserre y Jorge Tejada; Ignacio Blanguetti y Gabriel Sarmiento. DT: Carlos Mazzola.

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Lucas Mas, Matías Contreras, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Emanuel Décimo; Ricardo Herensperger y Juan Mazzolo, Agustín Ferro, Rafael Dichara. DT: Alejandro Abaurre.

Estadio: Argentino de Monte Maíz.

Árbitro: Héctor Rivero.

Hora: 15. 30.