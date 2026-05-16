Ángel Di María rompió el silencio y respondió sobre los silbidos en el Monumental

La palabra de Ángel Di María en el Monumental

Ante los micrófonos de ESPN, todavía dentro del verde césped, Ángel Di María sacó pecho por lo realizado por el Canalla: "Estoy muy contento del equipo. Muy orgulloso de Rosario Central. Hicimos un campeonato muy bueno. A veces te toca perder".

"Tenemos la Copa Libertadores también. Necesitamos terminar primeros. Así que tenemos que enfocarnos en eso", resaltó con respecto al principal objetivo del equipo.

En cuanto al cansancio acumulado, Di María manifestó: "Muchos hablan de los demás, que no tuvieron descanso, pero si se ponen a mirar a Rosario Central, jugamos un partido en dos días y no nos quejamos. Seguimos trabajando. Nos tocó venir en colectivo porque no sé que pasó en Aeroparque...".

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“NOS TOCÓ VENIR EN COLECTIVO PORQUE NO SÉ QUE PASÓ EN AEROPARQUE…”



“FOLKLORE DEL FÚTBOL” (por los silbidos de los hinchas de River en el Más Monumental)



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Como capitán de Rosario Central, el Fideo destacó el gran semestre de su equipo: "Estoy muy orgulloso. Hicimos un gran trabajo, en una cancha difícil. Hay que enfocarse en lo que viene. Con Jorge (Almirón) llevamos poco tiempo y creo que si seguimos por este camino podemos tener alguna alegría".

Para finalizar, Di María habló sobre los silbidos que recibió en el Monumental: "Son cosas del fútbol. Es el folclore. En esta cancha fui ovacionado muchas veces. Hoy estoy vistiendo esta camiseta, no la de la Selección. Así que es fútbol".