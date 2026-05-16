Cristiano Ronaldo, subcampeón con el Al Nassr: no fue a recibir la medalla de Plata

Cristiano Ronaldo, subcampeón con el Al Nassr

El único gol de la jornada llegó a la media hora de juego, cuando el delantero turco Deniz Hummet aprovechó la asistencia del tunecino Issan Jebali. A partir de ese momento, el Al Nassr se volcó por completo al ataque, pero se topó con una actuación consagratoria del arquero japonés Rui Akari, quien se transformó en una auténtica muralla.

La frustración fue total para Cristiano Ronaldo, quien no solo falló una oportunidad clarísima para igualar el marcador, sino que también vio frenada su obsesiva carrera hacia los 1000 goles profesionales, quedando estancado en 971.

Cuando el partido llegaba a su fin el otro portugués, Joao Félix, estrelló su remate en el palo. En caso de haber convertido, el la definición se hubiese estirado hasta el tiempo extra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2055743647136518585&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo se fue DIRECTO AL VESTIARIO y NO SE QUEDÓ A LA PREMIACIÓN con sus compañeros post derrota. pic.twitter.com/s1SMADojwo https://t.co/scYOxAiH0J — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 16, 2026

Cristiano y el Al Nassr no tienen tiempo para lamentos. El Bicho y compañía buscarán cerrar la temporada con el título de la Liga Saudí. A falta de una fecha, le sacan dos puntos de ventaja a su perseguidor, el Al Hilal.

Sin tiempo para lamentos, el Al Nassr ahora deberá concentrar todas sus fuerzas en el plano local para salvar el año. Actualmente lideran la Liga Saudí con solo dos puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Al Hilal.