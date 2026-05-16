Inicio Ovación Fútbol Cristiano Ronaldo
Fútbol

Cristiano Ronaldo, subcampeón con el Al Nassr: no fue a recibir la medalla de Plata

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo cayó con el Gamba Osaka de Japón en la final de la Liga de Campeones de Asia 2

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Cristiano Ronaldo fue subcampeón con el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo fue subcampeón con el Al Nassr.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo volvió a tropezar en el plano internacional tras caer 1-0 ante el Gamba Osaka de Japón en el marco de la final de la Liga de Campeones de Asia 2. El encuentro, disputado en la ciudad de Riad, dejó al conjunto saudí con las manos vacías ante su propio público.

Esta derrota estira el maleficio del astro portugués en territorio asiático, donde todavía no ha podido levantar un título oficial desde su resonante fichaje. A pesar del favoritismo previo y de contar con un plantel repleto de estrellas, el equipo dirigido por Jorge Jesus pagó caro sus errores defensivos y su falta de eficacia en el área rival. El portugués, enojado por el resultado, se fue al vestuario y no recibió la medalla de Plata.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo no pudo alzar su primer t&iacute;tulo en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo no pudo alzar su primer título en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo, subcampeón con el Al Nassr

El único gol de la jornada llegó a la media hora de juego, cuando el delantero turco Deniz Hummet aprovechó la asistencia del tunecino Issan Jebali. A partir de ese momento, el Al Nassr se volcó por completo al ataque, pero se topó con una actuación consagratoria del arquero japonés Rui Akari, quien se transformó en una auténtica muralla.

La frustración fue total para Cristiano Ronaldo, quien no solo falló una oportunidad clarísima para igualar el marcador, sino que también vio frenada su obsesiva carrera hacia los 1000 goles profesionales, quedando estancado en 971.

Cuando el partido llegaba a su fin el otro portugués, Joao Félix, estrelló su remate en el palo. En caso de haber convertido, el la definición se hubiese estirado hasta el tiempo extra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2055743647136518585&partner=&hide_thread=false

Cristiano y el Al Nassr no tienen tiempo para lamentos. El Bicho y compañía buscarán cerrar la temporada con el título de la Liga Saudí. A falta de una fecha, le sacan dos puntos de ventaja a su perseguidor, el Al Hilal.

Sin tiempo para lamentos, el Al Nassr ahora deberá concentrar todas sus fuerzas en el plano local para salvar el año. Actualmente lideran la Liga Saudí con solo dos puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Al Hilal.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas