David Trezeguet fue picante antes del duelo entre River y Rosario Central

Primero fue el ex presidente de Núñez, Rodolfo D'Onofrio quien pidió tener la "guardia alta" para ese cotejo y después fue Di Carlo quien dio una declaración parecida al respecto. Es que hubo una gran polémica tras el triunfo del Canalla sobre Racing, donde el titular acacémico, Diego Milito, dijo que su equipo fue perjudicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2055322072734151056&partner=&hide_thread=false “Hay que estar atentos y con la guardia alta”



El presidente de River, Stefano Di Carlo, habló en la previa al choque contra Rosario Central pic.twitter.com/kSryR97Gco — PaseClave (@paseclave__) May 15, 2026

La picante declaración de David Trezeguet sobre el choque River vs. Rosario Central

"Un partido y un acontecimiento especial contra un rival difícil pero acá no hay una cuestión de rivales sino solo objetivos; pasar mañana para jugar la próxima semana la final. Como dijo el presidente, hay que estar con la guardia alta. Es una realidad pero creo que los chicos tendrán la posibilidad, y a través del empuje nuestro desde la tribuna. Que sea un gran partido y que se gane, es lo más importante", dijo el ex Juventus de Italia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxpugliese92/status/2055439221595230443&partner=&hide_thread=false “COMO DIJO EL PRESIDENTE, MAÑANA CON LA GUARDIA ALTA Y ESPEREMOS PASAR A LA FINAL”



David Trezeguet. pic.twitter.com/5IN8YP8Q6D — (@maxpugliese92) May 16, 2026

"Hay que estar atentos. Esto es un bloque, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos, siempre ha sido así. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas que tiene River. Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta, 85 mil en la cancha, con la guardia alta. Esperemos que salga todo bien porque obviamente va a ser lo mejor para todos", le dijo Di Carlo al programa "Y ya lo ve", del canal de streaming Love/ST.