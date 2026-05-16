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Ni lirios, ni tulipanes: la planta de flores llamativas que transforma cualquier rincón verde

Esta planta arbustiva viene en una amplia gama de colores. Con unos pocos cuidados, transforma por completo el jardín

Por UNO
En la cultura china, las azaleas han sido veneradas por siglos. Imagen: Pexels.

En la cultura china, las azaleas han sido veneradas por siglos. Imagen: Pexels.

¿Quieres disfrutar una preciosa floración en el jardín? Este artículo te brinda información para que aprendas a cuidar una planta originaria de China en tu propio hogar. Es de fácil mantenimiento, llena de vida y colores cualquier espacio.

La planta Rhododendron Simsii, también conocida como azalea es nativa de China y Japón, y pertenece a la familia de las Ericáceas. Esta especie es un tipo de arbusto mediano que florece durante la primavera y el verano, destacándose por sus grandes flores en diferentes colores.

A continuación, conoceremos a fondo la azalea y sus cuidados. Eso sí, la mejor garantía para poder disfrutar de esta planta es saber que todas sus partes son tóxicas si se ingieren. Un detalle que debemos conocer para mantenerla alejada de niños y mascotas.

flores blancas
Las azaleas tienen su origen en Asia, especialmente en las regiones monta&ntilde;osas de China y Jap&oacute;n. Imagen: Pexels.

Las azaleas tienen su origen en Asia, especialmente en las regiones montañosas de China y Japón. Imagen: Pexels.

Cómo cuidar la planta

Los expertos de Hogarmania afirman que las azaleas vienen en una amplia gama de colores. Tener esta planta en el interior de casa no solo no es complicado sino que, además puede llegar a florecer de forma súper generosa si le ofrecemos las condiciones que necesita. Esta planta también puede crecer en exteriores, prefiriendo siempre ambientes frescos.

Como es una especie de sombra o semisombra necesita recibir algunas horas de luz para desarrollarse correctamente. El solo no debe incidir sobre la flor ya que se marchitará con rapidez.

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Esta planta tiene flores en diferentes variedades de colores. Imagen: Pexels.

Esta planta tiene flores en diferentes variedades de colores. Imagen: Pexels.

A diferencia de otras plantas que prefieren tener el sustrato más seco que húmedo, las azaleas necesitan mantener la tierra constantemente húmeda. Es más probable que se mueran por defecto que por exceso.

Durante los días de calor y durante su periodo de floración, deberás aumentar la frecuencia de riego y pulverizar las hojas (sin mojar las flores) para promover una mayor humedad ambiental. Ahora que tienes toda esta información, puedes cultivar esta planta en el jardín o la terraza de casa.

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