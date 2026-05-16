Ni lirios, ni tulipanes: la planta de flores llamativas que transforma cualquier rincón verde

La planta Rhododendron Simsii, también conocida como azalea es nativa de China y Japón, y pertenece a la familia de las Ericáceas. Esta especie es un tipo de arbusto mediano que florece durante la primavera y el verano, destacándose por sus grandes flores en diferentes colores.
A continuación, conoceremos a fondo la azalea y sus cuidados. Eso sí, la mejor garantía para poder disfrutar de esta planta es saber que todas sus partes son tóxicas si se ingieren. Un detalle que debemos conocer para mantenerla alejada de niños y mascotas.
Cómo cuidar la planta
Los expertos de Hogarmania afirman que las azaleas vienen en una amplia gama de colores. Tener esta planta en el interior de casa no solo no es complicado sino que, además puede llegar a florecer de forma súper generosa si le ofrecemos las condiciones que necesita. Esta planta también puede crecer en exteriores, prefiriendo siempre ambientes frescos.
Como es una especie de sombra o semisombra necesita recibir algunas horas de luz para desarrollarse correctamente. El solo no debe incidir sobre la flor ya que se marchitará con rapidez.
A diferencia de otras plantas que prefieren tener el sustrato más seco que húmedo, las azaleas necesitan mantener la tierra constantemente húmeda. Es más probable que se mueran por defecto que por exceso.
Durante los días de calor y durante su periodo de floración, deberás aumentar la frecuencia de riego y pulverizar las hojas (sin mojar las flores) para promover una mayor humedad ambiental. Ahora que tienes toda esta información, puedes cultivar esta planta en el jardín o la terraza de casa.