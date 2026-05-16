Ni lirios, ni tulipanes: la planta de flores llamativas que transforma cualquier rincón verde

flores blancas Las azaleas tienen su origen en Asia, especialmente en las regiones montañosas de China y Japón. Imagen: Pexels.

Cómo cuidar la planta

Los expertos de Hogarmania afirman que las azaleas vienen en una amplia gama de colores. Tener esta planta en el interior de casa no solo no es complicado sino que, además puede llegar a florecer de forma súper generosa si le ofrecemos las condiciones que necesita. Esta planta también puede crecer en exteriores, prefiriendo siempre ambientes frescos.

Como es una especie de sombra o semisombra necesita recibir algunas horas de luz para desarrollarse correctamente. El solo no debe incidir sobre la flor ya que se marchitará con rapidez.

azalea Esta planta tiene flores en diferentes variedades de colores. Imagen: Pexels.

A diferencia de otras plantas que prefieren tener el sustrato más seco que húmedo, las azaleas necesitan mantener la tierra constantemente húmeda. Es más probable que se mueran por defecto que por exceso.

Durante los días de calor y durante su periodo de floración, deberás aumentar la frecuencia de riego y pulverizar las hojas (sin mojar las flores) para promover una mayor humedad ambiental. Ahora que tienes toda esta información, puedes cultivar esta planta en el jardín o la terraza de casa.