La agenda de Lionel Scaloni y la Selección argentina antes del debut en el Mundial 2026

En realidad es probable que el DT adelante el anuncio de la nómina para evitar tener que desafectar a un jugador durante esos días de concentración previa.

El 1 de junio está previsto que se inicie la concentración en Kansas, Estados Unidos, y desde allí el equipo nacional viajará para jugar los amistosos del 6 de junio en Texas ante Honduras y el 9 de junio en Auburn, Alabama, frente a Islandia.

Luego vendrá la semana previa al debut en el Mundial 2026 que está programado para el 16 de junio, en Kansas, frente a Argelia.

Los primeros jugadores disponibles para la Selección argentina

Las ligas de Francia, Alemania y Portugal culminarán este fin de semana y eso implica que Gerónimo Rulli, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Exequiel Palacios y Nicolás Otamendi, entre otros, quedarán a disposición de la Selección argentina.

La idea es que los futbolistas tengan unos días de descanso antes de reunirse en Ezeiza o bien de viajar directamente a Kansas antes del 1 de junio.